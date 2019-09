Apple Arcade, ecco l'elenco completo dei giochi inclusi al lancio ufficiale

Ecco tutti i giochi già disponibili sulla piattaforma:



- Agent Intercept (PikPok)

- Assemble With Care (usTwo)

- ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

- Big Time Sports (Frosty Pop)

- Bleak Sword (Devolver Digital)

- Card of Darkness (Zach Gage)

- Cat Quest II (The Gentlebros)

- Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

- Dead End Job (Headup)

- Dear Reader (Local No. 12)

- Dodo Peak (Moving Pieces)

- Don't Bug Me! (Frosty Pop)

- Dread Nautical (Zen Studios)

- Exit the Gungeon (Devolver Digital)

- Explottens (Werplay Priv.)

- Frogger in Toy Town (Konami)

- Grindstone (Capybara Games)

- Hot Lava (Klei Entertainment)

- King's League II (Kurechii)

- LEGO Brawls (LEGO)

- Lifeslide (Block Zero Games)

- Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

- Mutazione (Die Gute Fabrik)

- Neo Cab (Surprise Attack Games)

- Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

- Operator 41 (Shifty Eye Games)

- Over the Alps (Stave Studios)

- Overland (Finji)

- Patterned (Borderleap)

- Projection: First Light (Blowfish Studios)

- Punch Planet (Block Zero Games)

- Rayman Mini (Ubisoft)

- Red Reign (Ninja Kiwi)

- Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

- Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

- Shinsekai Into the Depths (Capcom)

- Skate City (Snowman)

- Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

- Spaceland (Tortuga Team)

- Speed Demons (Radiangames)

- Spek. (Rac7 Games)

- Spelldrifter (Free Range Games)

- Stellar Commanders (Blindflug Studios)

- Tangle Tower (SFB Games)

- The Enchanted World (Noodlecake Studios)

- The Get Out Kids (Frosty Pop)

- The Pinball Wizard (Frosty Pop)

- Tint. (Lykke Studios)

- Various Daylife (Square Enix)

- Way of the Turtle (Illusion Labs)

- WHAT THE GOLF? (The Label)

- Where Cards Fall (Snowman)

- Word Laces (Minimega)