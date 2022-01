Apple accoglie il 36esimo sviluppatore italiano nel programma Foundations di App Store

Continua l'espansione di App Store Foundations Program , iniziativa creata da Apple per aiutare gli sviluppatori per dispositivi iOS a creare app di alta qualità e in grado di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema operativo di iPhone, iPad e Apple Watch: la casa di Cupertino ha svelato l'arrivo del 36esimo sviluppatore italiano nel programma , in concomitanza con l'allargamento del servizio a ben 29 paesi d'Europa

Un grande traguardo per un progetto nato nel 2018 e che, nel giro di quattro anni, ha aiutato decine e decine di sviluppatori a sfruttare le potenzialità delle API e tecnologie di Apple per trarre il massimo dal loro business.

IGN

Solo nel territorio italiano, infatti, il colosso statunitense ha offerto supporto a trentasei sviluppatori che, mediante corsi individuali e sessioni di gruppo a contatto con il team di App Store, hanno imparato come utilizzare al meglio le innovazioni di Apple, come rafforzare il proprio progetto editoriale per entrare in sintonia con le reali esigenze degli utenti, e come ottimizzare la propria presenza su uno store digitale incredibilmente vasto.

Il programma Foundations, che offre anche sessioni aggiuntive dedicate a sistemi di monetizzazione, al marketing e altri argomenti cruciali per la crescita di un'app, fornisce poi un supporto esteso anche al termine della partecipazione al progetto, dando agli sviluppatori la possibilità di continuare ad accedere al team di esperti di Apple per continuare il loro processo formativo e migliorare le rispettive app nel tempo. Gli sviluppatori diventano così parte di una rete di ex-partecipanti che collaborano per imparare dalle esperienze altrui e contribuiscono ad attingere dalle potenzialità di iOS, iPadOS, tvOS e watchOS per ottimizzare al meglio le applicazioni per tutti i dispositivi del gigante americano, da iPhone a iPad.

IGN

Tra gli esempi di applicazioni di successo per iOS nate migliorate grazie alla partecipazione al programma App Store Foundations ci sono PeakVisor (un'app che propone dettagli su sentieri escursionistici e suggerimenti su percorsi panoramici mozzafiato), Loopsie (un'app di fotoritocco che rende semplice modificare le immagini) e AWorld (un'app a sostegno di ActNow per contrastare i cambiamenti climatici e favorire la sostenibilità). Tutte e tre, in modi differenti, hanno attinto dalle opportunità offerte da Foundations per dar vita a delle app più complete e innovative che hanno conquistato gli utenti sullo store digitale di Apple.

"È difficile non valutare in termini positivi l’impatto del programma su PeakVisor", ha confidato Denis Bulichenko, fondatore di PeakVisor. "In pochi mesi [Foundations] ha permesso all’app di compiere anni di progressi, il nostro modello di business è diventato sostenibile e il progetto ha trovato la giusta strada per il successo. È difficile dire se il business sarebbe sopravvissuto alla pandemia senza questi cambiamenti. La partecipazione al programma ci ha permesso di conquistare nuovi mercati globali e raddoppiare il numero di dipendenti dedicati all’app".

IGN

Gli fa eco Angelo Gallarello, CEO di Loopsie: "Il valore del programma è stato trasformativo per Loopsie, ci ha consentito di consolidare il nostro modello di business, permettendoci di raddoppiare il numero di dipendenti dedicati all’app e triplicare il nostro fatturato". Dello stesso avviso è Alessandro Lancieri, Chief Technology Officer di AWorld. "L’impatto del programma è stato formativo per AWorld. Partecipare ci ha permesso di ampliare il nostro team front end e comprendere l’importanza dell’accessibilità. Lavorare a stretto contatto con Apple ci ha dato un notevole impulso e guardiamo con entusiasmo al futuro".

"Siamo estremamente lieti di supportare il talento e la creatività degli sviluppatori italiani", commenta Christopher Moser, Apple Senior Director di App Store per l'Europa. "Dando il benvenuto al nostro 36° sviluppatore italiano nell’App Store Foundations Program, ed estendendolo allo stesso tempo a un numero maggiore di Paesi, ribadiamo il nostro impegno a collaborare e dialogare costantemente con gli sviluppatori che danno vita a fantastiche app per milioni di utenti in tutto il mondo. Non vedo l’ora di vedere i risultati nei mesi e negli anni a venire".

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!