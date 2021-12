App Store Awards 2021: League of Legends Wild Rift, Among Us e Myst i migliori giochi scelti da Apple

Sono stati rivelati i vincitori di App Store Award 2021 , il contest annuale indetto da Apple per premiare tutte le app e i videogiochi che si sono distinti maggiormente sul servizio di digital delivery App Store nel corso degli ultimi dodici mesi. La casa statunitense ha svelato i 15 migliori software che hanno contribuito a rendere più agevole la vita degli utenti, a entrare in contatto con nuove persone e attività e a vivere esperienze straordinarie .

I vincitori sono stati selezionati dal team editoriale globale di App Store, che ha valutato la qualità, la tecnologia innovativa, il design creativo e l'impatto culturale delle applicazioni e dei giochi presenti su App Store. In ambito videoludico, si sono distinti League of Legends: Wild Rift (miglior gioco per iPhone), Marvel Future Revolution (iPad) e il rifacimento di una storica avventura grafica come Myst (miglior gioco per Mac), mentre Fantasian, il gioco di ruolo creato dal papà di Final Fantasy, è stato eletto come miglior gioco per il servizio su abbonamento Apple Arcade.

Scopriamo l'elenco completo dei vincitori:

LE MIGLIORI APP

- App iPhone dell'Anno: Toca Life World, di Toca Boca.

- App iPad dell'Anno: LumaFusion, di LumaTouch.

- App Mac dell'Anno: Craft, di Luki Labs Limited.

- App Apple TV dell'Anno: DAZN, di DAZN Group.

- App Apple Watch dell'Anno: Carrot Weather, di Grailr.

I MIGLIORI GIOCHI

- Gioco iPhone dell'Anno: “League of Legends: Wild Rift,” di Riot Games.

- Gioco iPad dell'Anno: "MARVEL Future Revolution", di Netmarble Corporation.

- Gioco per Mac dell'anno: "Myst", di Cyan.

- Gioco Apple TV dell'Anno: "Space Marshals 3", di Pixelbite.

- Gioco Apple Arcade dell'Anno: "Fantasian", di Mistwalker.

IL TREND DELL'ANNO: CONNESSIONE - I CINQUE SOFTWARE MIGLIORI

- Among Us!

- Bumble

- Canva

- EatOkra

- Peanut

Apple ha inoltre svelato quelle che sono state le applicazioni e i giochi più scaricati nel corso dell'anno su App Store, dividendo il tutto per vari dispositivi. Tra i giochi, si segnala la presenza di Minecraft, il più popolare tra i videogame a pagamento su iPhone e iPad, ma anche free-to-play del calibro di Roblox, Call of Duty: Mobile, e il succitato Among Us!, tra i giochi più popolari per le piattaforme della casa di Cupertino.

App gratuite per iPhone più scaricate nel 2021

- IO

- PosteID

- WhatsApp Messenger

- Vinted: Shop vintage clothing

- Instagram

- YouTube: Watch, Listen, Stream

- Telegram Messenger

- Google Maps

- TikTok

- Immuni

App a pagamento per iPhone più scaricate nel 2021

- Forest - Your Focus Motivation

- iTarga Pro - License Plate

- TouchRetouch

- Reflex Camera

- WatchChat 2: for WhatsApp

- Procreate Pocket

- Human Anatomy Atlas 2021

- e-Connect

- AutoSleep Track Sleep on Watch

- Threema. The Secure Messenger

Giochi gratuiti per iPhone più scaricati nel 2021

- Project Makeover

- Among Us!

- Clash Royale

- Count Masters: Crowd Runner 3D

- Water Sort Puzzle

- Subway Surfers

- Homescapes

- Brawl Stars

- Roblox

- Call of Duty: Mobile

Giochi a pagamento per iPhone più scaricati nel 2021

- Minecraft

- Monopoly

- Plague Inc.

- Football Manager 2021 Mobile

- Geometry Dash

- Street Kart Racing - No Limit

- My Child Lebensborn

- Grand Theft Auto: San Andreas

- Pou

- RFS - Real Flight Simulator

App gratuite per iPad più scaricate nel 2021

- Amazon Prime Video

- ZOOM Cloud Meetings

- Google Meet

- Netflix

- YouTube: Watch, Listen, Stream

- Microsoft Teams

- Google Chrome

- Google Classroom

- Gmail - Email by Google

App a pagamento per iPad più scaricate nel 2021

- Procreate

- GoodNotes 5

- Notability

- Messaging for WhatsApp on iPad

- Duet Display

- Human Anatomy Atlas 2021

- LumaFusion

- Affinity Photo

- Affinity Designer

- Toca Kitchen 2

Giochi gratuiti per iPad più scaricati nel 2021

- Among Us!

- Roblox

- Project Makeover

- Brawl Stars

- Clash Royale

- DOP 2: Delete One Part

- Hair Challenge

- Magic Tiles 3: Piano Game

- Homescapes

- Call of Duty: Mobile

Giochi a pagamento per iPad più scaricati nel 2021

- Minecraft

- Monopoly

- Football Manager 2021 Mobile

- Plague Inc.

- RFS - Real Flight Simulator

- Football Manager 2021 Touch

- Grand Theft Auto: San Andreas

- Geometry Dash

- My Child Lebensborn

- Cluedo: The Official Edition

Giochi per Apple Arcade più scaricati nel 2021

- NBA 2K21 Arcade Edition

- Sonic Racing

- PAC-MAN Party Royale

- Skate City

- SpongeBob: Patty Pursuit

- Oceanhorn 2

- Hot Lava

- Cut the Rope Remastered

- Mini Motorways

- Sneaky Sasquatch

