Antoine Griezmann è il nuovo volto delle carte collezionabili a tema Yu-Gi-Oh!

Essere delle star mondiali non significa non voler coltivare delle passioni “comuni” nella vita di tutti i giorni. Lo ha recentemente testimoniato il calciatore francese e attaccante del Barcellona Antoine Griezmann , che diventerà il nuovo testimonial nonché personaggio di una delle carte collezionabili di Yu-GI-Oh! , il gioco di Konami.

Pare che il suo rapporto con l’azienda nipponica sia iniziato proprio con un tweet in cui il calciatore aveva rivelato di amare la serie anime. A seguito del messaggio, Griezmann aveva visto recapitarsi una scatola contenente le carte e la proposta di collaborare alla creazione del suo personaggio. "Quattro o cinque mesi fa sono stato selezionato per la Nazionale e siamo andati in Russia e Kazakistan. Ho iniziato a guardare di nuovo Yu-Gi-Oh! ed è stato fantastico", ha rivelato l’attaccante in una video intervista.

IGN

Griezmann sarà coinvolto in tutto il processo di creazione e promozione della carta, che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno, per poi essere lanciata anche in Yu-Gi-Oh! Duel Links, la versione mobile su smartphone e PC. "Da piccolo avevo le mie carte, ma non molti amici con cui giocare. Ora ne ho molte a casa, ho tutto quello che mi serve per duellare, ma devo allenarmi di più perché oggi è piuttosto complesso", ha confessato il calciatore.

Per Griezmann Yu-Gi-Oh! rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato: "Ripensare alla mia infanzia mi fa sentire bene. So che un giorno potrò mostrare anche a mio figlio quello che suo padre guardava quando era giovane e sono sicuro che lo amerà. Sarà una specie di eredità".



