Usa: soluzione scritta a mano ritrovata all'interno del box di un vecchio videogioco

Molti giocatori di qualche generazione addietro ricorderanno certamente quanto fosse frustrante arrivare a un certo punto di un videogioco e non sapere come andare avanti. I più giovani danno infatti per scontate le soluzioni (comunemente chiamate walkthrough nel linguaggio videoludico) disponibili su YouTube, gruppi social e forum, che all’epoca dei primi passi di Internet sembravano fantascienza.

Recentemente un utente Reddit ha avuto modo di sperimentare un vero e proprio tuffo nel passato, quando si è imbattuto in un plico di soluzioni scritte a mano custodite nella scatola di un videogioco anni ‘90.

L'utente vadermeer si trovava in visita presso l’ente di beneficenza Salvation Army a Seattle, quando si è ritrovato tra le mani la copia fisica del gioco d'avventura Frankenstein: Through the Eyes of the Monster datato 1995, conosciuto perché i panni del Dr. Frankenstein erano stati indossati dal famoso attore Tim Curry (The Rocky Horror Picture Show, La Famiglia Addams).

Il giovane ha quindi deciso di acquistarlo scoprendo, una volta arrivato a casa, che all'interno della scatola non c'era solo la copia del gioco, ma alcune note scritte a mano che intendevano guidare il giocatore attraverso la trama, corredate da mappe e diagrammi esplicativi.

L’utente Reddit ha così deciso di scannerizzare, caricare e condividere l'intero walkthrough in rete. Ovviamente, i pareri della community sono stati diversi e discordanti, visto che per alcuni è apparso decisamente noioso, mentre i più maturi hanno applaudito al gesto come se vi fosse stato il ritrovamento di un antico testo sacro.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!