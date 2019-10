Allenatori su PC e mobile, preparatevi: sta per arrivare Football Manager 2020

Questa versione arriverà prossimamente anche su Switch, mentre per coloro che vogliono vivere un'esperienza creata appositamente per il mercato degli smartphone ci sarà Football Manager 2020 Mobile, in arrivo solo su Android e iOS.

Per tutte le versioni (a eccezione di quella per Switch), l'appuntamento da segnare sul calendario è fissato al 19 novembre. Sperando non diventi anche in questo caso motivo di divorzi nel Regno Unito.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!