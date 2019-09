Al via i nuovi corsi della Digital Bros Game Academy, la scuola per gli sviluppatori di videogiochi

È stato inaugurato il quinto anno accademico della Digital Bros Game Academy, l'istituto che insegna ai giovani italiani come sviluppare i videogiochi e fornisce i mezzi per ottenere un'occupazione all'interno di questa industria in continua espansione.



Per l'anno accademico 2019/2020, sono stati ben 89 i nuovi iscritti alla Game Academy, provenienti da 16 regioni d’Italia: 26 gli iscritti al corso di Game Design, 24 per il corso di Game Programming, 19 per quello di Game Artist 3D e infine 20 gli studenti del corso di Concept Art.