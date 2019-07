IL CHIARIMENTO 30 luglio 2019 13:52 AESVI: nessun divieto di vendita per i videogiochi L’Associazione interviene per fare chiarezza: solo la classificazione PEGI diventerà obbligatoria

Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI. Nelle ultime ore, in seguito a un’intervista a Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), raccolta dal sito DDAY.IT, era circolata l’ipotesi che il PEGI, il sistema di classificazione dei videogiochi, potesse diventare un vero e proprio strumento legale, teso a impedire che un minore potesse acquistare in autonomia un gioco consigliato ai maggiori di 18 anni (ve ne abbiamo parlato in questa notizia).

AESVI è intervenuta per precisare che il regolamento, in fase di rifinitura da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), introduce in realtà l’obbligo, per la prima volta in Italia, di classificazione per i videogiochi distribuiti sul mercato italiano. Concretamente, questo non significa che un videogioco PEGI 18+ non potrà essere venduto a un minore, ma che non sarà possibile introdurre sul mercato italiano un videogioco privo di classificazione.



Il controllo sugli acquisti resta quindi responsabilità dei consumatori, e dei genitori: non saranno quindi previsti divieti, né sanzioni, per la vendita di videogiochi a consumatori di qualsiasi età, a prescindere dalla classificazione indicata sulla confezione del videogioco stesso.