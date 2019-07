I videogiochi per adulti saranno vietati ai minori di 18 anni?

Tra qualche giorno, i videogiochi per adulti non potranno più essere venduti ai minorenni . È quanto confidato da Thalita Malagò , direttore generale di AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), che in un'intervista a DDAY ha anticipato l'arrivo di un nuovo regolamento per la vendita dei videogames in Italia. Tale regolamento obbligherà i negozianti ad attenersi alla classificazione fornita dall'ente PEGI , riportata sulle copertine di qualsiasi videogioco in vendita sul mercato italiano.

"La Legge Cinema del 2016 ha fissato il principio generale, ispirandosi al sistema PEGI; dopo circa tre anni, siamo pervenuti a un regolamento vero e proprio che disciplina la materia della classificazione, firmato dall’Autorità Garante delle Comunicazioni e scritto in collaborazione con gli operatori del settore, tra cui AESVI, all’interno di un apposito tavolo di co-regolamentazione", ha commentato Malagò nell'intervista, sottolineando che sebbene il testo completo del regolamento non sia ancora stato presentato ufficialmente, trasformerà la classificazione PEGI in uno strumento legale in fase di vendita.



Ciò permetterà di rendere i bollini PEGI, fino a oggi semplici guide all'acquisto da parte dei genitori, non solo un mezzo per comprendere quali contenuti fossero presenti all'interno di un particolare gioco, ma anche un obbligo imprescindibile per i rivenditori: chiunque dovesse vendere a un minorenne un gioco con bollino PEGI 18+ sarà presto perseguibile per legge.



Al momento non sappiamo quali rischi correranno queste persone, ma ne sapremo di più non appena il nuovo regolamento sarà pubblicato ufficialmente da AESVI.



AGGIORNAMENTO

Alla pubblicazione dell'intervista citata in questa articolo ha fatto seguito una precisazione da parte di Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, che ha comunicato a DDAY.it:



"Il regolamento AGCOM (sulla base del testo che abbiamo potuto visionare durante il lavoro del comitato tecnico, ma che non sappiamo se sarà quello definitivo) impone un obbligo di classificazione, ma non va ad incidere sulla fase della vendita vera e propria, perché non rientra nelle competenze dell'Autorità".



Non ci resta che aspettare il testo definitivo per capire se il PEGI diventerà una vera barriera di ingresso per i contenuti per adulti, sempre più spesso venduti ai minorenni, oppure se resterà una semplice indicazione di massima.