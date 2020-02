AESVI cambia faccia: il futuro dei videogiochi italiani passa da IIDEA

Durante l'incontro, il presidente Marco Saletta, il direttore generale Thalita Malagò e i rappresentanti dei soci Developer ed Esports Mauro Fanelli e Federico Brambilla hanno svelato di aver avuto bisogno di un'evoluzione che andasse di pari passo con quella del mercato videoludico a livello mondiale, citando la modernizzazione del settore dei videogiochi e l'arrivo di nuovi soci come cause necessarie a un rebranding che possa rendere riconoscibile il gruppo a livello internazionale.

"Gli ultimi anni sono stati per noi anni di transizione, in cui abbiamo posto le basi per una maggiore focalizzazione sulle attività politico-istituzionali e sullo sviluppo del business per le imprese italiane che operano nel settore", dichiara Marco Saletta, presidente del nuovo gruppo IIDEA. "Con il 2020 inizia la nostra evoluzione, ben esemplificata dalla scelta di operare un rebranding a tutto tondo, che parta dal nome per arrivare a tutti gli elementi che hanno caratterizzato AESVI negli anni. Oggi, e ancora di più in futuro, vogliamo crescere tanto in Italia quanto all’estero, siamo certi che la nostra nuova immagine, una nuova governance e una maggiore apertura nei confronti di tutti gli attori dell’ecosistema ci aiuteranno in questo percorso".

"L’industria dei videogiochi è sempre più globale e come Associazione vogliamo assumere un ruolo sempre più internazionale, per promuovere gli operatori italiani all'estero e facilitare l’accesso al mercato italiano degli operatori stranieri", aggiunge Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. "Per rispondere a queste nuove sfide, la struttura dell’Associazione si è evoluta allargando il proprio team, che oggi comprende professionisti con competenze orizzontali e verticali, in grado di focalizzarsi su Public Affairs, Developer o anche Esports, senza perdere di vista il quadro generale".

IIDEA ha in programma due eventi principali: First Playable, il primo evento business internazionale dedicato agli sviluppatori di videogiochi italiani, che si terrà dal 1 al 3 luglio, e Round One, evento business internazionale dedicato agli operatori del settore eSport, che si svolgerà per la prima volta quest’anno dall’11 al 13 maggio presso il Centro Congressi di Riva del Garda.

