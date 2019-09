Activision brevetta un controller a forma di chitarra, torna Guitar Hero?

Come potete notare dalla foto del brevetto, la nuova tecnologia proposta da Activision permetterebbe di impartire dei comandi tramite i pulsanti posizionati sulla tastiera della chitarra virtuale, e prevederebbe tre modalità d'uso: nota singola, accordi e riff (per realizzare frasi musicali durante l'accompagnamento).



Lo stesso brevetto fa riferimento a un videogioco musicale che si basa sull'input dell'utente per dar vita a dei suoni di una chitarra, in modo del tutto simile alla controparte reale. Un concept che ricorda tanto il franchise Guitar Hero, che manca dalla scena dal lontano 2015 con l'episodio intitolato Guitar Hero Live.



Al momento, non sappiamo se Activision abbia in serbo un capitolo inedito per la prossima generazione o di una "raccolta" di tutte le migliori colonne sonore pubblicate nella serie dai suoi esordi. Di certo c'è che un nuovo episodio di Guitar Hero farebbe la gioia di tutti gli amanti della musica rock che vogliono esprimersi al meglio tramite i videogiochi.