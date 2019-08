Dagli anni Ottanta con furore: il ritorno di Bubble Bobble

Ricordate Bubble Bobble, uno dei giochi più famosi che si siano mai visti nelle gloriose sale giochi? A distanza di dieci anni dall'ultima apparizione, lo storico franchise di Taito tornerà sulla scena videoludica con un episodio inedito in arrivo esclusivamente su Switch.



Il gioco, intitolato Bubble Bobble 4 Friends, è sviluppato dallo stesso team che ha dato i natali agli episodi più famosi, e arriverà sulla console ibrida di Nintendo con alcune funzionalità inedite, tra le quali spicca una modalità multiplayer locale per quattro giocatori, che promette di essere ancora più divertente di quella tradizionale per due utenti.



Taito ha confermato l'esordio di Bubble Bobble 4 Friends per il 19 novembre sul mercato italiano, come potete scoprire dal primo video ufficiale presente di seguito.