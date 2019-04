25enne minaccia di morte gli autori di Final Fantasy, arrestato

Un infermiere giapponese di 25 anni è stato arrestato dopo aver inviato delle minacce di morte a Square Enix, l'azienda responsabile dello storico gioco di ruolo Final Fantasy.



“Hey ragazzi, domani vi ucciderò, preparatevi a una lavata di capo", aveva scritto il ragazzo il 5 febbraio in una mail indirizzata agli uffici della software house di Tokyo dopo aver speso una fortuna in un videogioco. La terminologia utilizzata alla fine della minaccia appartiene al rituale del kaishaku, ovvero la decapitazione di un samurai suicida durante l'agonia.



Impaurita, l'azienda si è rivolta alla polizia, che è intervenuta arrestando il ragazzo il 29 marzo in seguito a una confessione: "Ho speso più di 200.000 yen (circa 1600 euro ndr.) e non ho ottenuto l'oggetto che volevo, quindi ho inviato la mail per vendetta".



Lo scorso settembre Square Enix aveva ricevuto altre trenta mail contenenti la parola "uccidere" scritta in giapponese, le autorità stanno indagando per scoprire se sono collegate alla vicenda.