Da Star Wars Outlaws al ritorno di Prince of Persia: le novità dell'evento Ubisoft Forward

La parola è passata poi ai vari studi impegnati sui progetti "live service", con uno sguardo alle nuove stagioni di Skull and Bones, la presentazione del nuovo aggiornamento della storia di Avatar: Frontiers of Pandora, i nuovi contenuti stagionali di For Honor e The Division 2, ma anche la nuova isola che accompagnerà i giocatori di The Crew Motorfest nel suo secondo anno di vita, la prima fazione inedita a raggiungere il mondo di XDefiant con il debutto della prima stagione dello sparatutto free-to-play e un nuovo aggiornamento per Prince of Persia: The Lost Crown (intitolato "Prove leggendarie"), che farà da preludio all'espansione della storia conosciuta con il nome di "Mask of Darkness", in uscita a settembre.