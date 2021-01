Resident Evil Village arriva a maggio: tutte le novità dall'evento Showcase

Le ultime ore sono state particolarmente intense per i fan di Resident Evil , la storica saga di videogiochi horror realizzata dai giapponesi di Capcom : gli sviluppatori hanno organizzato un evento in streaming dal titolo RE Showcase per presentare ufficialmente la storia, il gameplay e la versione dimostrativa di Resident Evil Village , ottavo capitolo del franchise in uscita quest'anno, mostrando inoltre un nuovo assaggio di Infinite Darkness , la serie d'animazioni che arriverà presto sul catalogo di Netflix.

In occasione dell'evento Showcase, Capcom ha presentato un nuovo trailer dedicato alla storia dell'ottavo episodio, che riprenderà gli eventi visti e vissuti in Resident Evil 7 biohazard rimettendoci nei panni di Ethan Winters, protagonista del capitolo precedente. Ethan dovrà investigare sulla scomparsa della figlia e si ritroverà in un tenebroso castello in cui tre donne capaci di trasformarsi in sciami di insetti saranno pronte ad attenderlo.

Nel video, scopriamo anche l'identità della misteriosa donna dall'abito bianco a cui le tre si rivolgono chiamandola "Madre Miranda": dovrebbe essere lei l'antagonista principale di questo episodio. Capcom ha svelato che la donna risponde al nome di Lady Dimitrescu e, a giudicare dagli indizi, potrebbe trattarsi di una creatura mostruosa capace di trasformarsi in un vampiro.

Subito dopo, la software house giapponese ha mostrato un primissimo assaggio del gameplay su PlayStation 5, presentando non solo i nuovi nemici che si affronteranno nel corso dell'avventura (tra non-morti scheletrici e giganti armati di martelli abnormi), ma anche alcune delle novità in termini di meccaniche, tra un sistema di crafting che ricorda quello visto in Resident Evil 4 e il ritorno del mercante, conosciuto col nome di The Duke.

Capcom ha confermato che Resident Evil Village arriverà su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e le nuove Xbox Series X/S a partire dal 7 maggio, inaugurando le prenotazioni e offrendo agli utenti PlayStation 5 un'occasione ghiottissima: su PlayStation Store è stata lanciata infatti una demo chiamata Maiden, che ci permetterà di esplorare una parte della magione nei panni di una giovane fanciulla in fuga e prendere confidenza con alcune delle meccaniche di gameplay inedite.

La demo può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori della console di nuova generazione, ma non è stata l'unica sorpresa che gli autori del franchise hanno riservato ai fan della saga. Già, perché in seguito alle indiscrezioni delle scorse settimane, è stato confermato l'arrivo di un gioco multiplayer che sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Village, come parte dei festeggiamenti da parte di Capcom per il 25esimo anniversario di Resident Evil.

Si chiamerà Re:Verse e vedrà i personaggi storici della saga lottare l'uno contro l'altro: dagli eroi come Leon S. Kennedy, Chris e Claire Redfield e Jill Valentine, agli antagonisti come Mr. X e Nemesis, Re:Verse si prospetta come un passatempo interessante per divertirsi in compagnia degli amici, nonostante un comparto tecnico che allo stato attuale sembra ben lontano dalla magnificenza di quanto mostrato dal team di sviluppo per il gioco principale durante lo Showcase.

Non si tratta delle sole sorprese che Capcom ha in programma per quest'anno: gli sviluppatori hanno svelato un trailer che conferma l'esistenza di un crossover tra Resident Evil e The Division 2, che avrà inizio il 2 febbraio all'interno del gioco post-apocalittico di Ubisoft Massive.

Entro fine anno, poi, sarà finalmente il momento di Resident Evil: Infinite Darkness, il film d'animazione realizzato da Netflix che vedrà la storia di Claire Redfield e Leon Kennedy.

