Da Bounty Star a The Last Wild: le novità dello showcase digitale di Annapurna Interactive

Un team che, nel giro di sei anni, ha aiutato numerosi studi indipendenti da ogni angolo del mondo a far conoscere i propri progetti: da Kentucky Route Zero al più recente Stray , ultima hit di un'azienda che continua a sfornare un successo dopo l'altro, la società americana ha tutta l'intenzione di diventare uno dei nomi più importanti di questo settore .

La dimostrazione più evidente di ciò arriva dall'evento Annapurna Interactive Showcase, una presentazione che si è tenuta in streaming nelle scorse ore, durante la quale il publisher ha mostrato alcuni dei progetti più interessanti attualmente in cantiere, delineando una strategia precisa per il futuro.

La presentazione ha visto l'annuncio della data di lancio di

Hindsight

Joel McDonald

A Memoir Blue

Neon White

, il nuovo gioco narrativo realizzato dal creatore di Prune,, che arriverà il prossimo 4 agosto su PC, Switch e dispositivi iOS. Si tratta di uno degli ultimi giochi che l'azienda pubblicherà quest'anno, dopo aver deliziato i videogiocatori con opere comee il succitato Stray.

Non mancheranno alcune riedizioni di titoli già pubblicati in passato: alcuni sono stati pubblicati a sorpresa (come

Hohokum

What Remains of Edith Finch

Outer Wilds

The Pathless

Maquette

Solar Ash

, disponibile su Steam, e l'immortale, la cui versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S è finalmente scaricabile), altri usciranno nelle prossime settimane. Tra questi,è in dirittura d'arrivo su Switch e su console di ultima generazione targate Sony e Microsoft, mentrearriveranno entro la fine dell'inverno su Xbox e Switch.

Annapurna, come dicevamo, guarda tuttavia al futuro, e in questo senso sono moltissimi i prodotti svelati dall'azienda che vale la pena di tenere in considerazione:

Flock

Richard Hogg

Hollow Ponds

Xbox Game Pass

è il nuovo gioco cooperativo diche permetterà ai giocatori di collezionare creature volanti e utilizzarle per esplorare scenari meravigliosi. Il progetto, attualmente in sviluppo su PC e console, arriverà prossimamente sul mercato e debutterà direttamente sul catalogo diuna volta stabilita una data d'uscita.

La stessa sorte toccherà a

Bounty Star

Dinogod

, gioco d'azione sviluppato dai ragazzi diche ci metterà nei panni di una spietata veterana di guerra pronta a sfoderare il suo mech da battaglia per respingere una nuova minaccia. Anche in questo caso, oltre al debutto al day-one su Xbox Game Pass, il progetto di Annapurna arriverà su PC e console.

Molto interessante anche l'annuncio di

The Lost Wild

Great Ape Games

confermata in esclusiva su PC

, un'avventura che include elementi tipici dei survival horror e che ci proietterà in un mondo ostile in cui i dinosauri regnano incontrastati. Il gioco, realizzato da, vedrà i giocatori esplorare l'ambientazione contando sul solo supporto di una voce guida proveniente da una radio, obbligandoli a sopravvivere in uno scenario che non perdona il minimo errore. L'uscita è attualmente, ma la versione console è già in programma e arriverà prossimamente.

L'occasione è stata buona per mostrare anche un nuovo video di

Thirsty Suitors

2023

COCOON

Lorelei and the Laser Eyes

Storyteller

, il videogioco di Outerloop Games incentrato sul complesso rapporto che lega i principali personaggi dell'avventura. Si tratta di uno dei giochi che Annapurna ha in programma per il, insieme a(sviluppato da Geometric Interactive),(Simogo) e l'accattivante(realizzato dallo sviluppatore indipendente argentino Daniel Benmergui), sfortunatamente non mostrato durante lo showcase.

Per l'etichetta di distribuzione, però, è importante continuare a stringere nuovi accordi per ampliare il catalogo in futuro, e in quest'ottica

sono interessanti gli annunci di partnership con vecchi e nuovi team

per lavorare a progetti inediti che arriveranno negli anni a venire.

Uvula

Keita Takahashi

Cardboard Computer

Dreamfeel

, lo studio fondato da(già responsabile di Katamari Damacy), ha svelato di essere al lavoro su un nuovo videogame, così come(lo studio del fenomeno Kentucky Route Zero) e(autori di If Found...), che per Annapurna Interactive creeranno nuove esperienze attualmente avvolte nel mistero.

Il publisher ha infine confermato l'accordo con

Yarn Owl

Austin

Atlanta

Third Shift

Forever Ago

, un team americano che ha due sedi in quel di(Texas) e(Georgia), e, studio tedesco al lavoro su un'avventura "on-the-road" che prenderà il nome die arriverà prossimamente sugli schermi di PC e console.