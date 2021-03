Le mille storie di un universo senza fine: la crescita di Destiny 2 secondo Bungie

In un periodo storico in cui molti videogiochi sembrano volersi allontanare dal modello dei Game as a Service o dimostrano particolare fatica a mantenere il passo, c'è un team che continua a inseguire la visione di un mondo in continua evoluzione , in cui le storie non finiscono mai e, al contrario, crescono e si intrecciano fino a rappresentare un'unica, grande epopea. Quel gioco è Destiny 2 , secondo capito della saga fantascientifica creata dagli autori di Halo, Bungie , che da poche settimane ha sfornato l'ennesima mole di novità.

Lo sparatutto cooperativo ha recentemente introdotto la sua ultima sfilza di contenuti trimestrali sotto il nome di Stagione degli Eletti, un nuovo contenuto aggiuntivo che proietta la sua storia verso quella che sarà la prossima, grande espansione in uscita nel 2022: La Regina dei Sussurri. Da tempo, infatti, gli autori del videogame stanno lavorando a una serie di intrecci narrativi che stanno preparando il terreno verso un enorme conflitto tra bene e male (o meglio, tra Luce e Oscurità) che sarà approfondito proprio nella prossima espansione.

Tgcom24 e Mastergame ha parlato con Julia Nardin, responsabile del comparto narrativo, e Nicholas Stevens, uno dei designer che si è occupato delle storie di questa stagione, per capire in che modo l'azienda ha cercato di ampliare la narrazione delle nuove vicende proposte nel videogioco.

"Uno degli obiettivi che volevamo raggiungere mentre lavoravamo alla storia della Stagione degli Eletti e pensavamo a ciò che avremmo voluto raccontare, era di fare un lavoro migliore in termine di narrazione su base quotidiana, offrendo un connubio migliore tra il gioco e la mitologia della saga, offrendo più opportunità di raccontare gli eventi attraverso il gameplay", ha esordito Julia Nardin. "Quest'idea è nata con la Stagione degli Arrivi, ma credo che si sia certamente intensificata durante la Stagione della Caccia, quando abbiamo reintrodotto il personaggio di Uldren come il Corvo".

"Dal momento che l'universo di Destiny è incredibilmente ampio e dispone di tantissime storie, vogliamo assicurarci che siano accessibili a chiunque", ha proseguito Julia. "Finora è stato quasi come un iceberg, in cui solo la punta è rappresentata da ciò che viene narrato attraverso il gameplay e tutto il resto esiste sotto forma di libri e schede presenti in alcuni pezzi d'equipaggiamento. Ciò che vogliamo fare è narrare la storia attraverso il gameplay e quindi stiamo cercando di espanderla in tal senso".

UN NUOVO ANTAGONISTA - Nel farlo, gli sviluppatori hanno studiato una serie di idee basate anche sul feedback ricevuto dagli utenti nelle stagioni precedenti. Ecco arrivare un nuovo personaggio, Caiatl, che va a rappresentare la minaccia principale, pur non essendo il classico esempio di nemico spietato, quanto più un antagonista mosso da motivazioni comprensibili. "Quando abbiamo pensato alla storia che avremmo voluto raccontare, eravamo entusiasti all'idea di adottare un nuovo approccio per il suo personaggio, creando un antagonista che sarebbe stato presente a lungo termine nell'universo di gioco e la cui morale è più grigia", sostiene Julia Nardin.

"Tutte le storie in programma per quest'anno sono incentrate particolarmente sui personaggi. Esplorano l'impatto degli eventi che cambiano il mondo di gioco e le influenze che questi hanno sulle varie individualità e sulle rispettive comunità. In questo caso stiamo lentamente scoprendo gli effetti delle stagioni precedenti e in che modo abbiano influenzato e motivato la nostra antagonista. Non si tratta del classico stereotipo di nemico: ha delle ottime ragioni per fare ciò che sta facendo".

UN NUOVO QUARTIER GENERALE - Parte della storia è adesso raccontata con una maggiore attenzione ai dialoghi, alle interazioni tra personaggi e a tasselli narrativi che vengono proposti al giocatore durante una varietà di attività, in modo se vogliamo più coeso e comprensibile rispetto al passato. "Stiamo facendo certamente uno sforzo maggiore per includere un quantitativo maggiore di personaggi nello storytelling stagionale", prosegue Julia. "Come dicevo, il mondo di Destiny è vastissimo, e penso che per noi sia molto importante assicurarci che i giocatori possano avvertire che questo universo è popolato di personaggi con diversi punti di vista. Farli interagire con loro nelle attività che svolgono su base quotidiana è una parte molto importante di questo processo".

"Con la Stagione 13, la Stagione degli Eletti, abbiamo introdotto una nuova area chiamata H.E.L.M. che è parte integrante di questo nuovo stile narrativo: al suo interno c'è il Tavolo di Guerra, che è utilizzato per informarci sulla nuova attività Campi di Battaglia", prosegue Nardin. "C'è anche la radio, con cui i giocatori possono interagire per scoprire trasmissioni che non sono necessariamente destinate a loro. L'H.E.L.M. è anche il luogo in cui i personaggi si riuniscono per concordare con il giocatore le prossime strategie da attuare".

TANTI PERSONAGGI, TANTE STORIE - E sono proprio i personaggi a giocare un ruolo fondamentale in questa stagione, dal momento che i contrasti tra alcuni di loro danno vita a interazioni significative e degne di nota. "Penso che una cosa molto interessante che il team ha cercato di fare in questa stagione è mostrare come alcuni di questi personaggi che hanno vissuto gli eventi passati siano cresciuti e vedano gli avversari dopo la conclusione del conflitto", svela la narrative lead di Destiny 2.

"Abbiamo deciso di scavare su alcune delle ragioni più profonde per cui i personaggi di quest'universo faccio ciò che fanno, e come giustificano tali azioni. Nel caso di Lord Saladin sotto ai riflettori, assistiamo al rimpianto per non essere stato presente durante la Guerra Rossa e il suo fervore nel tentativo di rimediare a tale mancanza. Penso che ciò porti a farsi tante domande interessanti su come esseri immortali abbiano teoricamente tutte le opportunità di crescere e apprendere dai propri errori e, nonostante abbiano tutto il tempo del mondo, per qualche motivo continuino ad aggrapparsi a queste vecchie idee che hanno coltivato negli anni", le fa eco Stevens.

LA NAVE FANTASMA - Il narrative designer è anche uno degli autori di una delle novità più sorprendenti di questa nuova stagione dello sparatutto: una missione segreta che ci porta a esplorare una nave dispersa nello spazio, ispirata a un film come 'Punto di non ritorno'. ""La missione Presagio è stato il frutto della collaborazione tra un gran numero di persone che hanno lavorato duramente su di essa, il team è davvero molto felice del risultato", ha svelato Stevens.

"All'inizio, quando stavamo ideando la nuova impresa esotica, i piani erano un po' differenti. Avevamo quest'idea molto più in linea al resto della stagione, e quando abbiamo iniziato effettivamente a pensare a come avremmo costruito quest'esperienza, molti membri del team si sono lasciati entusiasmare dall'idea proposta da uno dei nostri narrative designer Robert Brookes, che aveva proposto di ispirarsi a "Punto di non ritorno" per la realizzazione di qualcosa di completamente diverso. Il team ha iniziato a costruire quella che sarebbe diventata poi la Glicone, la nave fantasma dispersa nello spazio".

IN CONTINUA EVOLUZIONE - La missione proietta l'universo di Destiny 2 in un'atmosfera dal sapore horror che ha saputo stregare i giocatori, e sfrutta un particolare sistema di intrecci narrativi che fornisce agli utenti nuovi tasselli della storia su base settimanale. "Abbiamo pensato a un sacco di idee intelligenti e interessanti per far sì che la missione si evolvesse di settimana in settimana, qualcosa che direi di non aspettarsi a ogni stagione", commenta Stevens. Oltre a questi nuovi frammenti di un canovaccio decisamente più vasto, Bungie continuerà a sfruttare l'idea dei reset settimanali per fornire ai giocatori nuovi stimoli per giocare, con nuove linee di dialogo e contenuti che ci accompagneranno fino al prossimo appuntamento principale, un nuovo assalto cooperativo per tre giocatori che farà progredire ulteriormente la storia.

"La storia della Stagione degli Eletti continuerà a evolversi di settimana in settimana", svela Julia Nardin. "Ci sono certamente nuovi elementi importanti che arriveranno prima del debutto del nuovo assalto che abbiamo preparato nell'ottica di offrire uno storytelling più coeso all'interno del gioco. Vogliamo che i giocatori avvertano che c'è stata un'effettiva progressione della storia una volta che l'assalto debutterà nell'ecosistema, e che questi eventi possano effettivamente culminare nel nuovo Assalto".

Il tutto, vale la pena sottolinearlo, avviene mentre i dipendenti di Bungie continuano a lavorare da casa, come buona parte delle aziende specializzate nello sviluppo di videogame. "È certamente difficile adattarsi e capire come lavorare da casa, come essere produttivi quando hai la tua famiglia che si trova nello stesso spazio", confessa Julia.

"Penso che tutti ci stiano riuscendo, e Bungie è stata di grande supporto in tal senso, offrendoci orari di lavoro flessibili, extra per procurarci l'attrezzatura e cambiando anche rispettare le nostre norme culturali. Tutti sono particolarmente empatici e penso che questo sia uno pilastri più importanti dello studio, un aspetto che ci ha permesso di realizzare i contenuti su cui stiamo lavorando e di cui tutti sono orgogliosi".

VERSO IL 2022 E OLTRE - Nel futuro, oltre alla già annunciata espansione La Regina dei Sussurri (precedentemente attesa per la fine di quest'anno, ma rinviata ai primi mesi del 2022 a causa della pandemia), ci sono altre avventure per l'universo di Destiny: una nuova storia chiamata L'Eclissi, che arriverà verosimilmente un anno dopo la prossima espansione, e un contenuto non ancora svelato che dovrebbe concludere il "primo atto" della saga fantascientifica dagli autori di Halo.

Che, dal canto loro, intendono assolutamente continuare ad ampliare questo universo in altri settori dell'intrattenimento digitale. Nardin e Stevens non si esprimono sull'eventualità di una serie TV o un film di Destiny, ma sono fiduciosi che i responsabili del franchise (Luke Smith e Mark Noseworthy) abbiano le idee chiare per espandere in modo significativo uno dei franchise più importanti dell'industria dei videogames.

