16 novembre 2018 17:29 Fortnite: guida alle sfide della settimana 8, stagione 6 Ballando sotto ai pesci con le nuove attività settimanali del battle royale di Epic Games

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 8 della sesta stagione di Fortnite: Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Balla con un trofeo pesca in uno dei luoghi indicati

Ci sono diversi trofei di pesca attaccati alle pareti degli edifici di varie aree della mappa, e il vostro compito è ballare di fronte a sette di questi.



Abbiamo una lista delle posizioni assieme a un'utile mappa:

- Lande Letali – sopra al camino al piano terra della casa;

- Boschetto bisunto – vicino al bancone del negozio di prodotti naturali;

- Spiagge Snob – sopra il divano nel bunker della casa più a sud;

- Pinnacoli Pendenti – sul pavimento dell'edificio demolito;

- Sprofondo Stantio – dentro al piccolo ufficio al primo piano;

- Corso Commercio – c'è un gigantesco trofeo di pesca sulla parete frontale del negozio. Se non dovesse contare, ne troverete uno normale all'interno;

- Rifugio Ritirato – all'interno della casetta più grande, al piano terra;

- Bosco blaterante – ne troverete tre attaccati alle pareti del secondo piano interrato del bunker sotto il labirinto di siepi;

- Rapide rischiose – nell'ufficio al primo piano dell'edificio con il green screen;

- Passatempi pomposi – dietro al bancone nel negozio di souvenir;

- Crocevia del ciarpame – sopra al materasso al piano terra dell'edificio principale.

Visita diverse aree in una sola partita

Una sfida a più fasi che vi richiede di recarvi in due diverse zone della mappa in un solo match. Aspettatevi di trovare parecchio traffico di giocatori lungo le strade più brevi. Per evitarlo, provate con percorsi più lunghi e meno diretti. Non c'è un ordine preciso e potete visitarli in un qualsiasi momento della partita.



Ecco la lista delle fasi:

- Fase 1: visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio;

- Fase 2: visita Crocevia del ciarpame e Parco Pacifico;

- Fase 3: visita Lande Letali e Laboratorio della Latrina;

- Fase 4: visita Passatempi Pomposi e Montagnole Maledette;

- Fase 5: visita Tempio Tomato e Condotti Confusi.



Elimina avversari con il fucile d'assalto pesante o la pistola a sei colpi

Sbarazzatevi di due avversari con la pistola a sei colpi oppure il fucile d'assalto pesante. Dal momento che si tratta di due armi piuttosto nuove, la possibilità di trovarle è più alta del normale.



SFIDE BATTLEPASS



Ottieni un punteggio di almeno 3 nel tiro al piattello

Trovate tre diverse aree per il tiro al piattello e colpite il disco di argilla che viene sparato dalla macchina dopo averla attivata. Una paperella di gomma potrebbe comparire, di tanto in tanto, al posto del normale disco!



Ci sono in tutto sei aree per il tiro al piattello, ma a voi basterà visitarne tre; ecco la lista completa:

- Sponde del saccheggio – lunga la sponda nord-est del lago;

- A ovest di Parco Pacifico, vicino all'edificio abbandonato;

- A sud dei Condotti Confusi, a ovest della cittadina con la sedia di legno gigante;

- A est di Passatempi Pomposi, vicino al ponte sul fiume;

- A sud del Palmeto Paradisiaco, vicino al bordo della mappa e al fiumiciattolo;

- A nord di Rifugio Ritirato, sopra una piccola collinetta.

Ottieni punti acrobazia con il veicolo

Spiccando il volo a bordo di un carrello della spesa, di un ATK o un Quad, comincerete ad accumulare punti acrobazia. Questa sfida vi richiede di collezionarne 250000 in tutto. Più a lungo rimarrete in volo, maggiore sarà il quantitativo di punti ottenuti. Provate a costruire una rampa che si affaccia su un pendio oppure a gettarvi giù dalla montagna stunt a nord del campo da calcio.



Il problema? Un atterraggio sbagliato può costarvi la vita. Il segreto per sopravvivere è allineare il veicolo al terreno, quanto più possibile.