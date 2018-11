9 novembre 2018 10:01 Fortnite: guida alle sfide della settimana 7, stagione 6 Planando a massima velocità

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 7 della sesta stagione di Fortnite Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Cerca sette casse di munizioni in una singola partita



Trovate e aprite sette scatole di proiettili durante la stessa partita. Queste piccole casse verdi sono sparse ovunque, ma è facile passare oltre se non si presta attenzione. Le troverete spesso dentro gli edifici, nella maggior parte delle stanze. Cercate dietro i divani o sotto alla scale, per esempio. Prendetela come abitudine: avere qualche munizione in più sarà decisivo alla fine della partita!



Infliggi danni da colpo alla testa ai nemici

Accumulate un totale di 500 danni colpendo alla testa i vostri avversari. Dal momento che questi tiri di precisione infliggono, di norma, il doppio del danno, raggiungere questa cifra non dovrebbe essere difficile. Utilizzate un fucile a pompa da breve distanza per rendere le cose più facili, magari da una posizione sopraelevata per aumentare le possibilità. Quando sparate con un fucile da cecchino, tenete conto della parabola del proiettile: mirate un po’ più in alto, se siete molto lontani dal bersaglio.



Fase 1: infliggi danno agli avversari in una singola partita



Una sfida a più step che vi richiede di infliggere, inizialmente, 300 danni, per poi incrementare nelle fasi successive.



- Fase 1: infliggi 300 danni agli avversari in una singola partita

- Fase 2: infliggi 400 danni agli avversari in una singola partita

- Fase 3: infliggi 500 danni agli avversari in una singola partita



SFIDE BATTLEPASS



Fase 1: distruggi alberi



La seconda sfida multifase. Gli alberi sono ovunque nella mappa e distruggerne 50 dovrebbe essere molto semplice, considerando che sono la fonte principale di una delle risorse più importanti.



- Fase 1: distruggi 50 alberi

- Fase 2: distruggi 25 rocce

- Fase 3: distruggi 10 automobili



Lanciati attraverso gli anelli fluttuanti



Anelli luminosi sono apparsi nel cielo! Il vostro compito è attraversarne 20 durante la caduta. Quelli rosa si trovano più in alto, mentre quelli blu sono più vicini al terreno.