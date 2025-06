Dune: Awakening, Arrakis prende vita in un intrigante videogioco di sopravivvenza

Ogni costruzione messa in piedi, ogni oggetto recuperato, ogni nuovo luogo scoperto e, più in generale, qualsiasi azione significativa per il nostro personaggio farà guadagnare punti esperienza, accumulando punti capacità da spendere nei rami di abilità delle varie classi e punti ricerca utili per sbloccare nuove tecnologie. I primi si spendono inizialmente in una sola delle classi presenti, quella scelta in fase di creazione tra Spadaccino, Mentat, Planetologo, Bene Gesserit e Soldato, ma ben presto le nostre strade si incroceranno con persone in grado di insegnarci le altre vie (per questo è sconsigliabile scegliere, in fase di creazione, il Soldato: lo incontrerete quasi subito).