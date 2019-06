C'È ANCHE GHOST RECON 11 giugno 2019 17:13 Con Watch Dogs Legion Ubisoft immagina il mondo dopo la Brexit Meglio conosciuta per la serie Assassinʼs Creed, Ubisoft si è concentrata su altri mondi allʼE3 2019

La conferenza di Ubisoft all'E3 2019 (segui il nostro speciale!) ci ha permesso di guardare più nel dettaglio alcuni titoli interessanti come Watch Dogs Legion, Rainbow Six: Quarantine, Tom Clancy's The Division 2 e Ghost Recon: Breakpoint, ma è stata anche l'occasione per scoprire nuovi giochi (Gods and Monsters e Roller Champions) e celebrare quelli più di lunga data - sì, stiamo parlando proprio del decimo anniversario di Just Dance, di cui ovviamente avremo un nuovo capitolo quest'anno.

Watch Dogs Legion era già stato anticipato tramite alcuni leak ma durante la conferenza abbiamo potuto dare uno sguardo approfondito sia alla trama - molto incentrata su temi attuali - sia al gameplay. Come previsto il gioco è ambientato in uno stato di allerta distopica post-Brexit: l'hacking, il combattimento e altri elementi di base degli open world sono una parte consisente dell'esperienza di gioco ma - e qui i rumor si sono rivelati accurati - Watch Dogs Legion si arricchisce anche di una meccanica con cui poter reclutare membri di DedSec tra la gente comune e sfruttarli come unità operative per portare a compimento le varie missioni.



A diversi personaggio corrispondono altrettante abilità e sta a voi capire quale si adatta meglio alla situazione: soprattutto perché, nel caso dovessero rimanere uccisi, sarebbero persi per sempre. Il gioco introduce dunque l'interessante meccanica del permadeath, ovvero la morte permanente del personaggio. Protagonista assoluta del gameplay, però, è stata l'anziana Helen, una nonnina all'apparenza innocua che in realtà si rivela essere un'assassina in pensione e come tale incredibilmente abile e letale. La vecchiaia non è un ostacolo, non negli intenti almeno. Watch Dogs Legion sarà disponibile dal 6 marzo 2020.

Per quanto riguarda Ghost Recon: Breakpoint, se Microsoft ha avuto Keanu Reeves sul palco per promuovere Cyberpunk 2077 (non che poi ne avesse bisogno, data l'attesa per il nuovo gioco di CD Projekt RED), Ubisoft non è da meno e si affida a Jon Bernthal - il Punitore dell'omonima serie su Netflix - che accompagnato da un cane si è mostrato al pubblico per parlare di Ghost Recon: Breakpoint.



Non si è visto molto del gioco di per sé ma Ubisoft raramente ha commesso errori per una delle sue serie più di punta e sebbene dia l'idea di essere molto sparatutto come genere, questo nuovo capitolo si prospetta un'interessante esperienza cooperativa. Per i giocatori che invece preferiscono giocare da soli, Ubisoft introduce nuovamente l'intelligenza artificiale a muovere gli altri personaggi. Ghost Recon: Breakpoint arriverà nei negozi il prossimo 4 ottobre ma una beta sarà disponibile dal 5 settembre.

Sempre in tema militare, Ubisoft ha anche mostrato un primo video di Rainbow Six Quarantine - l'espansione di stampo horror dedicata a un'altra delle sue serie più famose - e parlato di alcuni aggiornamenti per Tom Clancy's The Division 2. Da sottolineare il fatto che dal 13 al 16 giugno il gioco sarà free-to-play, per tutti coloro che sono interessati a provarlo ma non ancora convinti dell'acquisto. Infine si è parlato di un film originale Netflix proprio su The Division, diretto dal regista di Deadpool 2