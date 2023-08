Boardgame: l'Italia finisce sul podio nel torneo di Flames of War

Quello che non tutti sanno è che esistono anche versioni "da tavolo" in cui i giocatori collezionano le loro mini armate , le dipingono con tanta passione e poi si ritrovano a giocare insieme simulando battaglie storiche, fantasy o sci-fi. La sfida si affronta con misurini e dadi, simulando le tattiche "storiche". Conta un po’ anche la fortuna, ma il fattore determinante è la capacità strategica del giocatore.

Chiunque legga queste pagine avrà sentito parlare di videogiochi di strategia come Total War e Company of Heroes.

Il wargame storico più diffuso nel mondo è Flames of War, che permette di riprodurre battaglie tattiche della Seconda Guerra Mondiale. Ci giocano decine di migliaia di appassionati in ogni angolo del globo, che ovviamente partecipano anche ai numerosi tornei.

IGN

L'evento European Team Challenge (ETC) è un po’ la "Champions League" di Flames of War: è il torneo più importante dell’anno, che riunisce il meglio del meglio. Ogni nazione porta un team con i sei giocatori migliori, che si affrontano per tre giorni al meglio di sei partite.

L’ETC 2023 si è svolto nei giorni scorsi in Belgio e la nazionale Italiana ha conquistato il terzo podio, con il capitano Livio Tonazzo e i suoi compagni Flaviano Maggioni, Giacomo Velini, Antonio Soncini, Tiberio Vinante e Paolo Paglianti che hanno affrontato le squadre più forti del torneo, arrivando al terzo podio.

IGN

Paglianti si è inoltre aggiudicato il prestigioso premio di "Miglior Generale" dell’evento, che nonostante la dicitura "European" è ormai diventato a tutti gli effetti un appuntamento mondiale che coinvolge team extraeuropei come Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Per chi ama i videogiochi, il nome di Paolo Paglianti non è certo nuovo: ha scritto per le riviste storiche di videogame, dai tempi di K e ZETA fino al più recente Giochi per il Mio Computer, e ogni tanto scrive anche su questi lidi nella rubrica Giochi per il vostro smartphone.

IGN

Oggi Paolo è il direttore per le comunicazioni di Slitherine, azienda britannica che ha una sede anche a Milano ed è specializzata su videogame strategici, come Warhammer 40,000 Battlesector, Starship Troopers: Terran Command e gli imminenti Stargate: Timekeepers e Terminator: Dark Fate – Defiance.