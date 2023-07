Verdant: un boardgame raffinato per gli amanti dei puzzle

Nel gioco esistono due tipologie di carte: le stanze e le piante. Le prime sono caratterizzate da uno tra cinque colori e su ognuno dei quattro lati è presente un simbolo illuminazione: sole, penombra oppure ombra. Anche le carte piante sono abbinate a uno dei cinque colori e mostrano una o più richieste di luce, hanno anche un valore che indica quanti segnalini crescita gli serviranno per "sbocciare".

Un altro elemento fondamentale sono gli oggetti, anche in questo caso disponibili in due tipi: Cura (da usare sulle carte pianta utili per velocizzare la crescita) o Unici (elementi di arredo o animali piazzabili nelle carte stanza), quest'ultimi disponibili nei soliti cinque colori. Lo scopo del gioco è quello di creare una personale griglia 5x3 in cui le due tipologie di carta si alternano a scacchiera in modo efficiente, così da aiutare la crescita delle piante e generare più punti vittoria.

L'ANGOLO DEI SOGNI Al centro del tavolo si piazza la zona Mercato, formata da quattro colonne così organizzate: in alto una carta pianta, al centro un segnalino oggetto e in basso una carta stanza. Nel proprio turno è possibile prendere uno dei quattro segnalini oggetto e solo una delle carte abbinate: la stanza o la pianta. Per completare la sequenza di gioco si posizionerà la carta e si verificherà in che modo influenza la crescita delle piante: se è una stanza dovrete vedere se le richieste di luce delle piante adiacenti si abbinano all'icona sui rispettivi lati della carta; se piazzate una pianta, verificate le icone luce sui bordi delle stanze a cui si collega. Ogni match di luce significa poter aggiungere un segnalino crescita.

Quando raggiungeranno il valore richiesto da quella pianta, allora significa che questa sarà cresciuta forte e sana e vi garantirà il massimo dei punti vittoria, oltre a permettervi di metterla in vaso. Di quest'ultimi ci sono diverse tipologie, ognuna abbinata a valore decrescente di punti vittoria, quindi prima farete crescere le vostre piante e più punti extra farete. Per concludere il turno dovrete piazzare l'oggetto scelto in una stanza (ovviamente meglio se in una del suo stesso colore) o, se si tratta di una cura, spenderlo per godere dei suoi effetti (aggiungere segnalini crescita). Rifornire il mercato dei pezzi mancanti è l'ultima cosa da fare per permettere l’inizio del turno di un altro giocatore.

Quando tutti avranno finito la loro griglia 5x3 si passa al calcolo dei punti in cui contano le piante e le stanze dello stesso colore che sono adiacenti ortogonalmente, il numero di piante cresciute completamente, i segnalini crescita presenti sulle piante non cresciute, ma anche il numero di oggetti arredamento unici presenti e l'essere riusciti a piazzare ogni colore di stanza e pianta. Il gioco si allestisce velocemente e il regolamento si spiega/capisce rapidamente, anche se una partita di "riscaldamento" è consigliabile per capire bene il mondo in cui tutte le variabili del gioco si combinano in fase di punteggio finale. Inizialmente si tende a concentrarsi sull'accumulare segnalini crescita sulla pianta, ma basta una partita per comprendere alcune meccaniche e permettere a Verdant di esprimere tutto il suo potenziale.

UNA PIANTA PER TUTTI Abbastanza accessibile anche a giocatori non eccessivamente esperti, Verdant è un boardgame sfaccettato che richiede attenzione e concentrazione per riuscire a gestire le diverse variabili in gioco. Allo stesso tempo non è poi così stressante come altri titoli simili, perché qui c'è la possibilità di porre rimedio a incastri non proprio perfetti cambiando dinamicamente strategia. Non riuscite ad abbinare piante e stanze del colore giusto? Allora concentratevi sulla crescita, magari aiutandovi con gli oggetti cura. Faticate ad abbinare le condizioni di luce giuste? Allora meglio focalizzarsi sui bonus per la diversità di colori e oggetti.

A ogni inizio turno vi troverete poi a dover decidere se prendere la carta di cui avete bisogno oppure optare per un oggetto fondamentale per accumulare punti vittoria: sarete così costantemente impegnati a rivalutare le vostre priorità tattiche, anche in base alle mosse avversarie, e questo vi manterrà costantemente coinvolti e impegnati. Ad aumentare il fascino di Verdant ci sono le splendide illustrazioni e i colori, inoltre un testo informativo sulle carte piante e le necessità di luce riportate su di esse, vi trasformeranno in veri esperti di giardinaggio da interni senza che ve ne accorgiate. Verdant è un boardgame raffinato, veloce da giocare che piacerà molto a chi vuole spremere le meningi per vincere, ma allo stesso tempo è anche un interessante passatempo familiare in cui vedrete i meno esperti diventare sempre più competitivi e agguerriti partita dopo partita.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Lucky Duck Games Italia

- Ingombro scatola: Medio/basso

- Tempo necessario a preparare il gioco: 4 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 10 minuti

- Giocatori: 1-4



Può piacere a chi…

… ama i giochi puzzle e la natura, ed è in cerca del gioco perfetto per le serate in famiglia o tra amici



Potrebbe deludere chi…

… vuole giochi con tanti lanci di dadi o non ama pensare troppo