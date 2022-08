Soulgivers, stile e sostanza in un emozionante gioco da tavolo italiano

Nelle intenzioni iniziali l’idea doveva concretizzarsi in un videogame, ma durante le fasi iniziali della genesi Luca decide di spostare la sua energia in un ambito in cui può avere un maggiore controllo creativo: quello dei boardgame. Questa non è l'unica scelta anticonformista del suo creatore, perché in un mercato dominato da produzioni stracariche di miniature iper-dettagliate, Soulgivers si presenta con uno stile astratto e minimalista carico di carattere.

IL PESO DELLA MORTALITÀ

racconta di eterni esseri cosmici messi improvvisamente di fronte alla mortalità a seguito della distruzione del Primo Anello

- Il background narrativo di Soulgivers, il pianeta della creazione. Conquistare un frammento di quel mondo distrutto è l'unico modo per fermare la decadenza, il virus che distrugge ogni forma di vita nell'universo, e due popoli sono pronti a darsi battaglia per averlo.

Nel gioco

questa guerra si svolge su 25 tessere che compongono un'area di 5x5

prendere il frammento del Primo Anello

attivare i tre eroi della vostra fazione

e in cui si muovono le stilose pedine cilindriche che rappresentano gli eroi dei due popoli impegnati in un tesissimo "cattura la bandiera" (Capture the Flag). Lo scopo di ogni sfida èposto al centro dell'area di gioco e portarlo verso una delle proprie basi. Per fare ciò, durante il proprio turno è possibile(scelti tra una rosa di dieci) e farli muovere, catturare-passare-lasciare il frammento, attaccare o utilizzare uno dei suoi poteri speciali unici.

Eliminare i pezzi avversari è fondamentale per la vittoria

al suo posto è posizionata l'anima corrispondente

potranno assorbire per potenziarsi guadagnando nuove abilità

, possibile usando l'apposita azione ed effettuando un attacco proveniente da una direzione in cui il bersaglio non ha scudi. In caso di successo l'avversario viene rimosso dal gioco eche gli altri eroi della sua squadra. Il personaggio eliminato sarà poi sostituito da uno di quelli rimanenti.

UNA GUERRA DI NERVI

creare una strategia per portare fuori il cristallo

- Malgrado le sue regole intuitive e relativamente semplici, Soulgivers è un gioco molto profondo, in cui è necessario saper reagire tatticamente alle scelte dell'avversario mentre si cerca nel contempo di. Questo genera una costante tensione che raggiunge il suo apice nell’osservare la mossa avversaria sperando che non vada a interferire con quanto da voi pianificato.

Ad aumentare ulteriormente la pressione

c'è l’incombere della "decadenza"

avvicinare alla morte le vostre pedine un turno dopo l'altro

dovrete cambiare eroi e rielaborare la vostra strategia dall'inizio

sentirete il peso delle vostre scelte

, la malattia cosmica che porta ad... sbrigatevi dunque a portare a termine il piano o. Come tutti in tutti giochi in cui la fortuna è quasi assente,perché saranno l'unica ragione di vittoria o sconfitta.

Meglio posizionarsi per far uscire il cristallo con tre precisi passaggi oppure lasciar morire volontariamente un eroe per liberarne l'anima che ne potenzierà un altro?

Le strategie sono innumerevoli

e saper sfruttare le sinergie offerte dai poteri dei guerrieri in gioco è determinante per il successo.

UNA SCELTA DI STILE

tutto concorre alla creazione di un'esperienza tattile unica e originale che esalta il piacere di gioco

stile surrealista delle carte che rappresentano gli eroi

- La coinvolgente meccanica di gioco non è il solo punto di forza di Soulgivers; il raffinato design dei pezzi, la scelta dei materiali traslucidi, il magnete che permette di far aderire il cristallo agli eroi.... Il minimalismo degli elementi sulla "scacchiera" si sposa alla perfezione con lo, che con il loro retrogusto da Tarocchi contribuisce alla creazione di un mondo onirico e misterioso che invoglia a essere esplorato.

Benché possa essere giocato anche in quattro (due contro due),

Soulgivers è chiaramente un titolo dedicato a chi ama le sfide uno contro uno

è anche un prezioso oggetto da collezione

, in cui mettere alla prova l'astuzia dei due cervelli coinvolti... ma oltre a questo, un simbolo della capacità creativa italica che non sfigurerebbe in museo del design.





SCHEDA TECNICA

-

Edizione italiana

Ingombro scatola

Tempo necessario a preparare il gioco

Tempo necessario a spiegare le regole

Lunghezza manuale:

Complessità

Giocatori

: Gravity Games: Medio: 8 minuti: 10 minuti36 pagine: Media: 2 o 4





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

Mi è piaciuto. E poi?

… ama le sfide a due originali sia nelle meccaniche che nell'estetica, ma anche a chi vuole scoprire qualcosa di nuovo ed esplorare territori sconosciuti, o ai collezionisti di giochi da tavolo di qualità… vuole sfide più leggere e preferisce seguire le mode del momento, oppure a chi cerca giochi colorati e vuole miniature da pitturareSul sito internet dedicato al gioco ci sono molti modi per espandere l'esperienza Soulgivers: da espansioni che aggiungono nuovi eroi a racconti brevi che descrivono la razione di esseri immortali di fronte alla morte. Quello che però ci sentiamo di consigliare assolutamente è il bellissimo artbook realizzato da Luca Cervini che attraverso illustrazioni, disegni preparati e testi esplicativi ci cala in questo affascinante universo di gioco.