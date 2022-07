Watergate, un'emozionante sfida a due tra stampa e politica

Nixon era favorito nei sondaggi per la rielezione alla Casa Bianca. Forse fu per questo che sulle prime i media americani non diedero molto peso a una notizia locale proveniente proprio da Washington: la sorveglianza di un albergo della capitale aveva scoperto alcuni intrusi nelle stanze del quartier generale del Partito Democratico. Il nome dell’albergo diceva poco a chi non era pratico della città: Watergate.

Ma

una coppia di giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, intuirono che c’era qualcosa di molto losco dietro la vicenda

una vasta rete di connivenze, insabbiamenti, coperture incrociate che portava dritta alla Casa Bianca

costringere Nixon alle dimissioni

, e iniziarono una lunga inchiesta. I loro articoli, iniziati nel luglio del 1972, scoprirono. E quando, nel 1974, tutta la verità venne a galla, la pressione da parte di giudici e cittadini fu così forte da

Tutto ciò si trasformò nel più grande scandalo della storia politica americana, ed è oggi al centro di un gioco da tavolo che ci vedrà impegnati a fare luce su questi eventi, o a impedire che sia fatta luce su di essi:

Watergate, di Matthias Cramer