Galaxy Trucker, un gioco da tavolo adrenalinico!

Nei panni di

un camionista spaziale impegnato a consegnare merci in giro per il cosmo

dovrete affrontare due fasi di gioco. Nella prima ogni giocatore prende la plancia di un'astronave e piazza nell'apposita casella la tessera cabina di partenza, poi si gira la clessidra e il caos comincia! Ora tutti possono prendere una tessera tra quelle messe a faccia in giù al centro del tavolo, portarla sopra la sua plancia astronave e girarla per vedere cos'è.

È un accessorio utile per il vostro camion spaziale? Ha i tipi di connettori giusti per collegarsi a quello che già c'è? Bene, allora si può piazzare sulla plancia, altrimenti la tessera va posizionata in uno dei due spazi riserva o rimessa nella zona centrale a faccia in su per prenderne un'altra. Però

bisogna essere rapidi perché c'è tanto da costruire e gli altri sembrano tutti più veloci di voi

il conto alla rovescia finale

... se poi qualcuno si dichiara soddisfatto della sua astronave può innescareche metterà ancora più pressione a chi sta ancora costruendo! Gli elementi con cui potenziare la nave sono cannoni laser, stive di carico, cabine equipaggio, moduli di supporto per vite aliene, scudi deflettori, batterie energetiche e, ovviamente, motori. Ogni pezzo ha una funzione specifica nella seconda fase di gioco: il viaggio.

Qui si passa a

una meccanica più classica

affrontare brutte sorprese come sciami di meteoriti

combattere navi ostili,

in cui si girano le carte avventura e tutti i camionisti spaziali ne affrontano le conseguenze. Ci sono eventi positivi, come pianeti da visitare o astronavi abbandonate da razziare, che vi permetteranno di ottenere merci da piazzare nelle caselle stiva. Potete(da distruggere con i laser o parare con gli scudi) ooppure potete trovare dello spazio vuoto utile per muovervi sul tabellone centrale una quantità di caselle pari al numero di motori che avete e, ricordate, arrivare prima a destinazione assicura punti vittoria bonus.

Galaxy Trucker è

un gioco da tavolo davvero adrenalinico

il viaggio è altrettanto emozionante

. Nella fase di costruzione dell'astronave sarà la frenesia a dominare il tavolo con mani che si intrecciano, grugniti di insoddisfazione, risate malvagie e scatti d'esultanza (quando finalmente trovate quella tessera che vi serviva). Anche se meno intenso rispetto alla prima fase,perché alcuni eventi possono farvi perdere pezzi di astronave causando punti vittoria negativi. Sopravvivere a uno sciame di asteroidi, mentre l'astronave che è in testa viene mezza distrutta è una vera goduria, come è una grande sofferenza subire perdite che potrebbero compromettere la vostra imminente vittoria.

Regole semplici e immediate, una meccanica in tempo reale e la mancanza di tempi morti rendono questo gioco

perfetto per chiunque

e assicurano ore di vero divertimento in famiglia, tra amici e anche tra gli appassionati di board game meno rigidi. Per questo, a nostro avviso, Galaxy Trucker dovrebbe essere un titolo immancabile in ogni collezione, il classico titolo "svolta serata noiosa" che non dovrebbe mai mancare.





SCHEDA TECNICA

-

Versione italiana

Ingombro scatola

Tempo necessario a preparare il gioco

Tempo necessario a spiegare le regole

Lunghezza manuale:

Complessità

Giocatori

: Cranio Creations: Basso: 5 minuti: 8 minuti24 pagine: Bassa: 2-4





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… chi cerca sfida frenetica e divertente in grado di mettere alla prova riflessi, velocità di pensiero e capacità analitica.… pensa che gli unici giochi da tavolo degni siano i "german" deterministici con piazzamento lavoratori.

Mi è piaciuto, e poi?

Se siete pronti a nuove sfide nello spazio, nuovi componenti e nuovi membri d'equipaggio alieni,

l'espansione Ancora in Viaggio

di Galaxy Trucker dovrebbe essere il vostro prossimo acquisto! Le vostre astronavi saranno messe a dura prova da nuove avventure e le carte "Strade impervie" trasformeranno un viaggio tranquillo in un contorto incubo spaziotemporale. In uscita in autunno 2022 sarà un'aggiunta imperdibile per ogni vero camionista spaziale!