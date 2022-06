Ticket to Ride: San Francisco, il gioco da tavolo perfetto per l'estate

Essendo sulla cresta dell'onda da 18 anni è anche normale trovare moltissime varianti ed edizioni speciali che nel corso degli anni hanno mantenuto vivo il marchio; tra queste spicca una serie specificatamente pensata per essere giocata in viaggio e risultare divertente anche quando si è solo in due e si ha solo 15 minuti di tempo.

Il primo capitolo di questa versione "sprint" è stato ambientato a New York, poi è arrivata la versione Londra e oggi si viaggia nella costa ovest degli Stati Uniti!

Tutti sul Tram

Ticket to Ride: San Francisco

Golden Gate Bridge

Painted Ladies

Alcatraz

- Ambientato nella San Francisco degli anni '60,mette in evidenza i luoghi simbolo della città, come il, lee altri ancora. I classici vagoncini usati per reclamare le tratte si trasformano qui nei tipici tram della città californiana e serviranno al giocatore per visitare i luoghi simbolo del posto e raccogliere souvenir per ottenere punti.

Se siete poco pratici di Ticket to Ride, sappiate che la sua meccanica

è molto semplice

: durante il vostro turno potete scegliere se prendere una carta colorata tra quelle disponibili oppure scartare un numero di carte dello stesso colore pari alla tratta che volete conquistare (esempio: tre carte rosse per prendere possesso della tratta composta da tre caselle rosse). Se riuscirete a collegare le destinazioni richieste dalle carte obiettivo segrete pescate all'inizio, potrete accumulare i punti necessari a vincere.





SCHEDA TECNICA

-

Versione italiana

Ingombro scatola

Tempo necessario a preparare il gioco

Tempo necessario a spiegare le regole

Lunghezza manuale:

Complessità

Giocatori

: Asmodee Italia: Basso: 4 minuti: 5 minuti32 pagine: Bassa: 2-4





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… cerca un gioco veloce e avvincente, ai collezionisti di Ticket to Ride, a chi vuole fare un regalo per introdurre qualcuno al mondo dei giochi da tavolo.… vuole sfide lunghe e più complesse.

Mi è piaciuto, e poi?

Se avete amato Ticket to Ride: San Francisco e vi sentite pronti per la versione "più grande"... oppure siete grandi estimatori della serie e volete qualcosa di speciale, il vostro prossimo acquisto deve essere l'edizione De Luxe realizzata per festeggiare i 15 anni di vita di Ticket to Ride Europa!

Materiali di pregio come le scatole metalliche per riporre le bellissime miniature di vagoni finemente dettagliate, carte con nuove illustrazioni e una mappa gigante delle tratte ferroviarie europee rendono questa edizione un vero must per ogni appassionato!