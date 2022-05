Bomber Edizione Insuperabili, calcio e solidarietà in un gioco da tavolo imperdibile

Nella vita di molti c'è un gioco di carte "del cuore" che ci ha accompagnato nel corso della nostra gioventù! Che fossero la partite a Scopa allo stabilimento balneare, i match a Uno in gita scolastica o la classica sfida a Memory quando ci si ritrovava con i parenti, questi piccoli momenti competizione "unplugged" sono ricordi preziosi da custodire, specialmente in un mondo sempre più digitale .

Bomber sembra destinato ad aiutare le nuove generazioni a costruire questo tipo di ricordi... e grazie a una partnership con la Onlus Insuperabili, anche a sensibilizzare sull'importanza dello sport come strumento di inclusione per persone disabili.

TUTTI IN CAMPO

le regole di Bomber sono semplicissime

sceglie una squadra tra le tre disponibili

seleziona undici calciatori dalla rosa di atleti disponibili

- Comodo da portare sempre con sé,: ognuno dei due giocatori coinvolti(Insuperabili, Alieni e Testimonial) e. Le squadre verranno poi unite in un singolo mazzo di ventidue carte che, dopo essere stato mischiato bene, verrà posto al centro del tavolo con vicino il dado a dodici facce che rappresenta il pallone.

Ora la partita può cominciare!

Si gira la prima carta e, se rappresenta un calciatore della propria squadra, lo si può mettere davanti a sé e decidere se provare a tirare in porta o se girare un'altra carta

. In quest'ultimo caso si verifica se si mantiene il possesso di palla (ovvero se la carta girata riporta un giocatore del proprio team) o se passa all’avversario (nel caso in cui il giocatore sulla carta sia dell'altra squadra).

Se invece si decide di tirare in porta,

si addizionano i simboli Pallone sulle carte giocatore che avete di fronte e poi si sottraggono i simboli Scarpino sulle carte giocatore dell'avversario

, il risultato finale sarà il numero che non dovete superare quando tirate il dado! Se farete gol dovrete scartare tutti i giocatori che avete davanti (mentre il difensore ne scarterà solo due), se fallite scartate solo voi due giocatori.

Oltre alle due icone Pallone e Scarpino,

ci sono altri simboli sulle carte che rendono le cose interessanti

Guanti da Portiere

Stella

, come iche impediscono all'avversario di tirare in porta finché sono presenti sul giocatore attivo, oppure lache vi permette di ottenere un gettone Gioco di Squadra per ritirare il dado o cambiarne il risultato.

Creato da Paolo Mori,

Bomber punta su una semplice meccanica "sfida alla sorte"

(o come dicono gli esperti, un Push Your Luck) in cui si deve decidere se pescare un'altra carta con il rischio di regalare la palla all’avversario, oppure rischiarsela nel tentativo di aumentare le possibilità di segnare.

Le prime sfide saranno dominate solo dal provare il colpo di fortuna

il mazzo centrale non viene mischiato finché non sarà esaurito

diventa sempre più facile farsi un'idea delle possibilità di ottenere una carta favorevole

, ma con un po' di esperienza ci si rende conto che(evento che segna la fine primo tempo e, quando avviene per la seconda volta, il fischio finale)... e quindi. Così nascono piccole strategie che rendono le sfide decisamente più coinvolgenti.

Ma il divertimento non sta solo nel calcolo delle possibilità, ma anche nella fase della selezione della squadra, dove

ci si sente dei piccoli allenatori che con semplici decisioni possono impostare una tattica di gioco

(per esempio, scegliere giocatori più votati all'attacco o alla difesa?).

EDIZIONE INSUPERABILI

si dà anche una mano concreta alla fondazione Insuperabili

- Con Bomber non solo si gioca, ma. Questo progetto nasce nel 2012 quando quattro ragazzi con disabilità affrontano il loro primo allenamento della Scuola Calcio Total Sport a Torino.

Grazie al loro esempio la squadra è cresciuta fino a contare 25 calciatori che con la loro forza e determinazione hanno dato vita al team Insuperabili. La Onlus che porta lo stesso nome e di cui

Giorgio Chiellini

ha come scopo promuovere la crescita e l’inclusione delle persone con disabilità all’interno della società attraverso lo sport del calcio

è testimonial,

Reso ancora più prezioso da una grafica di grande impatto,

Bomber Edizione Insuperabili riesce perfettamente nel suo scopo

: divertire, riempire i momenti morti con qualcosa che non sia Fortnite e aiuta a cambiare la percezione delle persone con disabilità.





SCHEDA TECNICA

Editore

Ingombro scatola

Tempo necessario a preparare il gioco

Tempo necessario a spiegare le regole

Lunghezza manuale:

Complessità

Giocatori

: Mancalamaro: Basso: 4 minuti: 5 minuti32 pagine: Bassa: 2





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… è appassionato di "push your luck" o a chi fosse in cerca di una sfida con tante emozioni dettate dalla casualità… vuole un titolo per più di due giocatori o ama solo giochi complessi