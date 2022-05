Libertalia: Sui venti di Galecrest, l'atteso ritorno di un classico dei giochi da tavolo

Al comando di un variegato equipaggio dovrete riuscire a battere in astuzia gli altri bucanieri per riuscire a trionfare in questo gioco leggendario per molto tempo introvabile come un vero forziere del tesoro! Uscito nel 2012 con illustrazioni raffiguranti pirati sporchi e barbuti, Libertalia torna finalmente nei negozi in una nuova versione caratterizzata da una veste grafica rinnovata , più carte equipaggio e alcune modifiche alla meccanica di gioco originale.

Il cuore però rimane lo stesso, e questo è un bene perché si tratta di una creazione di Paolo Mori, uno dei designer italiani più apprezzati all'estero per la sua capacità di creare regolamenti semplici che nascondono una sorprendente profondità e che, cosa fondamentale, risultano divertenti e coinvolgenti per ogni tipologia di giocatore.

In un'atmosfera da racconto di pirati, resa più "cartoonesca" dalle nuove illustrazioni con animali antropomorfi e navi volanti,

i giocatori si sfidano inviando i membri del proprio equipaggio in missione per assicurarsi i bottini migliori

... ma per quanto sarete bravi nel pianificare le vostre azioni, state pur certi che qualcuno vi metterà i bastoni tra le ruote!

PRONTI A SBARCARE!

Iniziate la partita scegliendo uno delle due facce del tabellone

Quando tutti avranno gli stessi membri di equipaggio in mano, la sfida può cominciare

- La vostra missione è quella di affrontare tre viaggi, ognuno diviso in diverse fasi chiamate "giorni".(mare calmo per sfide più tranquille, o tempesta per aggiungere più imprevedibilità) e selezionate un giocatore che mischierà il suo mazzo personale di quaranta carte, ne pescherà sei a caso e le mostrerà agli altri, così che possano cercarle nel loro mazzo.

In ogni turno (giorno)

si sceglie una carta e la si rivela contemporaneamente agli altri giocatori

si attivano in ordine da sinistra a destra le abilità diurne dei personaggi, poi si passa alla fase Crepuscolo

. I vari membri d’equipaggio selezionati andranno posizionati sull'isola in base al valore segnato nell'angolo superiore sinistro (in caso di parità sarà la classifica di "reputazione" a decidere chi va per primo). A questo puntoin cui da destra a sinistra si potrà prendere un bottino tra quelli disponibili per quel giorno, eseguire le abilità Crepuscolo del personaggio o del bottino appena preso e spostare il membro dell’equipaggio appena attivato nello spazio di fronte a voi, una zona detta "Nave".

Il turno finisce con la fase Notte in cui i giocatori attivano contemporaneamente tutte le abilità notturne dei personaggi e dei bottini sulla propria nave

Non resta altro che scegliere chi pescherà le sei carte con cui si giocherà il nuovo viaggio

alcuni giocatori potrebbero avere ancora in mano delle carte dal turno precedente

. Completato un giorno ne inizia un altro seguendo la stessa procedura fino alla fine del viaggio, in cui si attiveranno le Abilità di approdo (rappresentate dall’icona Ancora), si metteranno i dobloni al sicuro nel vostro forziere e si ripulirà la nave di personaggi e bottini.… attenzione però, dal momento cheche si andranno ad aggiungere a quelle nuove rendendo la dotazione di equipaggio leggermente differente.

PREPARATI ALLA BATTAGLIA

Ogni sfida a Libertalia: Sui venti di Galecrest è un condensato di emozioni in cui si cerca di mettere su un piano d'azione nella speranza che gli altri non lo incasinino eccessivamente

- Gli effetti di carte e bottini sono dei più disparati, si va dal guadagnare (o rubare) dobloni, all'eliminazione di carte avversarie, passando per ogni altro genere di situazione. Alcuni personaggi vi permetteranno di prendere più bottini, altri di non prenderne affatto a fronte però di altri benefici.... perché sicuramente qualcosa andrà storto!

Si ride, ci si dispera e si minacciano bonariamente gli avversari

il divertimento riuscirà a far dimenticare qualsiasi angheria abbiate dovuto subire

, tutto questo condito con tanti momenti in cui sale la tensione, come quando si svelano le carte o si deve prendere una determinata decisione (come quale personaggio avversario eliminare dall'isola usando l'abilità della sciabola!). Alla fine se ne può uscire anche un po' frustrati, ma; poi c'è sempre il match successivo per potersi vendicare.

Semplice nelle meccaniche, ma capace di offrire una profondità insospettabile,

Libertalia: Sui venti di Galecrest è un gioco fantastico per intrattenere appassionati e amici, quasi un "classico moderno" che vi consigliamo senza esitazioni





SCHEDA TECNICA

-

Editore italiano

Ingombro scatola

Tempo necessario a preparare il gioco

Tempo necessario a spiegare le regole

Lunghezza manuale:

Complessità

Giocatori

Durata partita

: Ghenos Games: Medio: 8 minuti: 13 minuti32 pagine: Medio/Bassa: 2-6: 60 minuti





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… cerca un titolo per ogni occasione e vuole gioco pieno di imprevisti… preferisce titoli con poca interazione tra giocatori