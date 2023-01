Wingspan Asia: il boardgame più apprezzato degli ultimi anni

Un'espansione, nuove modalità e quello che serve per giocare in due: alla scoperta di un "classico moderno" che non dovrebbe mancare nella vostra collezione

non stupisce affatto che sia uno dei giochi da tavolo di maggior successo degli ultimi anni. Costruito sull'originale tema del bird watching, Wingspan è uno dei quei titoli adatti a far avvicinare chiunque a questo hobby , malgrado la sua meccanica "engine building" non sia poi così scontata per chi associa i giochi da tavolo a Monopoly e Risiko .

Eppure le suggestive plance giocatore, le carte con decine di uccelli splendidamente illustrati, i grossi dadi cibo e gli ovetti colorati riescono a infrangere qualsiasi reticenza portando anche il più arcigno scettico di boardgame a fare almeno un tentativo.

IGN

COME SI GIOCA Per chi non lo conosce, in Wingspan ogni giocatore dispone di una plancia suddivisa in tre righe, ognuna rappresentante un habitat: foresta, campagna e zone umide. Durante il proprio turno sarà possibile eseguire una delle quattro azioni disponibili. La prima opzione è piazzare una carta uccello: per farlo dovrete pagarne il costo in segnalini cibo e uova; inoltre andrà posizionata nell’habitat indicato su di essa. Alcuni uccelli hanno più location possibili, e in questo caso sceglierete voi dove metterli.

Le altre tre azioni disponibili prevedono l'attivazione di uno dei tre habitat: la foresta, che vi farà ottenere segnalini cibo, la campagna, che vi permetterà di deporre uova, le zone umide, che vi faranno pescare nuove carte da aggiungere alla mano. Più uccelli saranno presenti su una riga e più efficace sarà l'azione (per esempio, se avete due uccelli nella foresta prenderete due segnalini cibo invece di uno). Inoltre, dopo aver eseguito l'azione dell'habitat sarà possibile attivare le abilità speciali di ogni volatile presente. Alcuni hanno infatti un potere speciale riportato sulla carta che vi permetterà di deporre uova, prendere cibo, catturare prede o un'altra delle numerose opzioni disponibili.

IGN

Quando viene attivato, il potere genera cibo, uova o punti vittoria; quest’ultimi fondamentali per guadagnare la prima posizione dopo quattro round. Turno dopo turno, cercherete di rendere sempre più efficace gli habitat sfruttando al meglio le azioni e le carte a vostra disposizione... ma tenendo anche sotto controllo le azioni degli altri, perché alla fine di ogni round sarà possibile guadagnare punti se sono stati raggiunti più obiettivi degli avversari.

Nel regolamento è presente anche un tutorial in stile videogioco, che vi permetterà di eseguire alcuni turni con il supporto del manuale, per imparare giocando così da coinvolgere anche i giocatori alle prime armi senza annoiarli troppo con lunghe spiegazioni.

IGN

TUTTI IN ASIA In questo caso, tuttavia, vogliamo concentrarci sull'ultima edizione dedicata agli uccelli del continente asiatico, che ha la caratteristica di poter essere usata come espansione dell'originale sia aggiungendo solo nuovi volatili, sia introducendo una nuova modalità "stormo" che permette di aumentare a sette il numero di giocatori per partita. La cosa fantastica è che Asia può anche essere giocato senza il titolo originale, ma solo per sfide destinate a due giocatori. Chi è pratico di Wingspan obietterà che anche la versione base è potenzialmente giocabile in due... ma qui vengono aggiunte nuove regole e una nuova plancia Duetto che rende l'uno contro uno decisamente più interessante.

Ogni volta che piazzate un nuovo uccello potrete collocare una vostra pedina (fatta a forma di mezzo simbolo del Tau) su una casella della griglia Duetto seguendo le regole di piazzamento: dovrà andare su uno spazio legato all'habitat dove avete giocato la carta e su uno spazio in cui è presente almeno una delle caratteristiche del volatile appena piazzato (tipo di nido, apertura alare, tipo di cibo che mangia, etc.).

IGN

Alla fine di ogni round verranno guadagnati punti bonus in base al raggiungimento di specifiche missioni selezionate casualmente a inizio partita. Per esempio potrete guadagnare punti se avete più pedine del vostro avversario in linea su una colonna, oppure se ne avete di più su caselle con un certo tipo di nido. Inoltre, a fine partita, la catena più lunga dei vostri simboli adiacenti vi conferirà punti extra.

IMPERDIBILE È incredibile quanto questa semplice aggiunta migliori le sfide a due. Il collocamento di pedine sulla plancia Duetto spinge a pianificare in anticipo una strategia cambiando radicalmente le vostre priorità di piazzamento uccelli. Inoltre, la necessità di rovinare i piani dell'avversario (evitate in tutti modi che faccia catene troppo lunghe), vi obbliga a seguire con molta più attenzione le sue mosse.

IGN

Già nella sua versione base Wingspan è un gioco assolutamente imperdibile, sia per la sua presentazione estetica che per il suo sistema di gioco. Questa edizione Asia è un'aggiunta di notevole spessore, tanto da essere un acquisto quasi obbligato per gli appassionati. Allo stesso tempo è anche un fantastico punto d'inizio per chi vuole scoprire questo fantastico gioco. L'unico punto negativo è che crea dipendenza: senza accorgervene, vi troverete ad acquistare anche il gioco base e le sue espansioni!



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Ghenos Games

- Ingombro scatola: Medio

- Tempo necessario a preparare il gioco: 5 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 10 minuti

- Lunghezza manuale: 16 pagine

- Complessità: Media

- Giocatori: 2 (solo Wingspan Asia), 7 (utilizzandolo come espansione di Wingspan)



Può piacere a chi…

… vuole un gioco elegante nella presentazione, interessante nei contenuti e con una meccanica di gioco adatta a tutti



Potrebbe deludere chi…

… preferisce giochi in cui ci sono tante miniature e dadi da tirare



Mi è piaciuto. E poi?

Oltre a provare la versione digitale di Wingspan disponibile su PC, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobile (iOS e Android), potete approfondire l'esperienza con le altre espansioni disponibili.

IGN

Oltre al gioco base e Asia, sono disponibili anche Europa e Oceania. Queste ultime due aggiungono nuove razze di uccelli, nuovi obiettivi e alcuni cambiamenti delle regole. Per esempio in Oceania troverete nuove plance giocatore con nuove funzioni e un nuovo tipo di cibo.