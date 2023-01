Looney Tunes Mayhem, le star dei cartoni animati in un gioco da tavolo per tutta la famiglia

e così anche un boardgame in cui si devono attaccare gli avversari per metterli KO è qualcosa di adatto a giocatori di ogni età .

Oltre all'estrema popolarità dei suoi protagonisti, Looney Tunes Mayhem ha un altro punto di forza subito evidente: la pazzesca qualità delle sue miniature. Bugs Bunny, Daffy Duck, Taddeo e Taz presenti nel gioco base sono rappresentati da vere e proprie statuette da collezione pre-colorate, e così sarà per ogni altro personaggio incluso nelle espansioni.

IGN

Preparare una partita è un'operazione piuttosto veloce: basta disporre le location esagonali a caso seguendo le istruzione e aggiungere le coccarde punti dove necessario. La parte più complicata è riuscire a scegliere i personaggi per formare la vostra squadra perché ogni "tunes" ha abilità innate uniche che non vedrete l'ora di sfruttare!

Una volta posizionate le miniature e pescate le carte Mayhem (che conferiscono azioni speciali una tantum) i giocatori tirano contemporaneamente i due dadi del proprio colore (bianco e nero) e chi avrà la somma di valori più bassa si muoverà per primo e potrà tirare il dado Mayhem. Il valore di quest'ultimo è condiviso da entrambi gli sfidanti e determina quanti danni faranno gli attacchi in quel round.

IGN

Si passa poi ad attivare alternativamente i vari "tunes" sulla mappa. Attivare un personaggio significa scegliere uno dei due dadi tirati in precedenza e, senza cambiarne il valore, posizionarlo su una delle due abilità speciali del proprio eroe. Fatto questo è possibile spostarsi di una casella, giocare una o più delle carte Mayhem dalla mano, eseguire l'azione specifica della casella in cui siete mossi e attivare l'abilità su cui avete posizionato il dado. Queste ultime hanno un effetto base che si attiva sempre e uno avanzato che richiede invece un valore del dado uguale o superiore a quello riportato nel box.

Usando attacchi diretti, a distanza, veleno e trappole i Looney Tunes faranno abbassare i punti vita degli avversari fino a metterli K.O. e guadagnare così un punto vittoria... ma niente paura, un personaggio fuori gioco entrerà immediatamente nel turno successivo completamente guarito. Quando tutti e quattro gli eroi si saranno mossi, si passerà al round successivo con un nuovo lancio di dadi. La struttura di un'attivazione è quindi molto semplice: muoversi di una casella e compiere una o più azioni... ma questa struttura basilare nasconde molta più profondità di quanto si è portati a credere.

IGN

Il lancio dei dadi all'inizio di un turno aggiunge l'elemento causale, che in Looney Tunes Mayhem ha un ruolo piuttosto importante... ma allo stesso tempo determina in anticipo le possibili azioni dei personaggi. Sapere quali valori sono a disposizione dell'avversario è infatti fondamentale perché vi consente d'intuire cosa potrà e non potrà fare coi suoi "tunes", modificando così le vostre decisioni. Attenzione però, perché attraverso l'uso delle carte Mayhem e i poteri di alcuni personaggi ci sono vari modi per modificare i dadi lanciati in precedenza, quindi non mancheranno colpi di scena e sorprese.

Altro elemento fondamentale è l'importanza di coordinare gli attacchi della propria squadra e sfruttare le possibili combo di ogni coppia per vincere il match. A proposito di vittoria, ci sono due modi per ottenerla: arrivare per primo a cinque punti (quattro si ottengono su specifiche caselle più un punto per ogni K.O. inferto) oppure mandare al tappeto entrambi i personaggi della squadra avversaria nello stesso round. Così, anche quando uno sfidante sembra in netto vantaggio ai punti, un attacco ben coordinato può ribaltare le sorti del match... e ciò rende ogni sfida tesa ed emozionante fino alla fine.

IGN

Looney Tunes Mayhem è un titolo principalmente pensato per sfide in famiglia, ma garantisce anche un certo livello di profondità capace d'intrigare i più esperti. Pianificare una tattica coordinata e riuscire a portarla a termine con successo non è così semplice come si possa pensare, per questo al tavolo ci saranno sempre tante chiacchiere, urla di sorpresa e bonarie imprecazioni... qualsiasi sia l'età e il livello di abilità nei boardgame dei suoi partecipanti. Anche se il gioco è pensato principalmente per due sfidanti, il manuale propone delle regole speciali per combattimenti tra tre o quattro giocatori, permettendo così di coinvolgere anche altri membri della famiglia.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Asmodee Italia

- Ingombro scatola: Medio

- Tempo necessario a preparare il gioco: 5 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 8 minuti

- Lunghezza manuale: 20 pagine

- Complessità: Medio-bassa

- Giocatori: 1-4



Può piacere a chi…

… ama i personaggi Looney Tunes e cerca qualcosa da giocare anche con i più piccoli



Potrebbe deludere chi…

… vuole giochi di combattimento realistici e complessi o non apprezza skirmish game più semplici



Mi è piaciuto. E poi?

Ai quattro personaggi del gioco base se ne possono aggiungere altri quattro disponibili come espansione (Titti, Silvestro, Beep Beep e Willy il Coyote) e non è difficile immaginare che presto ne arriveranno molti altri aggiungendo nuove possibili combinazioni nella formazione dei team.

IGN

Inoltre esiste una versione alternativa del gioco con protagonisti i Teen Titans GO! che è compatibile con quella dei Looney Tunes, permettendovi così un nuovo livello di sfida nelle vostre partite.

