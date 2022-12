Nebbie su Carcassonne, la variante cooperativa dello storico boardgame

Nei suoi vent'anni di vita, questo popolare gioco si è evoluto grazie a espansioni e versioni speciali... ma una cosa non è mai cambiata: la sua meccanica competitiva . Per questo Nebbie su Carcassonne è una piccola rivoluzione perché si tratta della prima variante cooperativa.

Il cuore del gioco è sempre lo stesso: durante il proprio turno si gira una tessera e la si posiziona sul tavolo vicino a una già presente facendo attenzione che gli elementi del paesaggio presenti si colleghino a quelli a cui vengono connessi (strade connesse a strade, parti città con parti di città, e così via).

IGN

La novità di questa versione è la nebbia che ricopre i campi che, una volta piazzata, genererà dei fantasmi. Il problema è che se vi trovate a dover collocare degli ectoplasmi e non ne avete più nella riserva generale, avrete perso! Come sempre, dopo aver collocato la tessera della mappa, potrete mettere una pedina (meeple) all'interno di una città o su una strada e quando chiuderete le mura di una fortificazione o completerete una via, otterrete punti in base alla sua estensione.

Ma ritorniamo al cuore del gioco: i fantasmi. Per eliminarli avete due possibilità: chiudere l'area nebbiosa in cui si trovano (quindi non avere più lati a cui connettere altre tessere), oppure rinunciare al punteggio ottenuto da una città o da una strada completata. Questa seconda scelta è la più dolorosa, perché raggiungere un certo punteggio prima che si esauriscano i fantasmi è l’unico modo per vincere.

IGN

Piazzamento dopo piazzamento si va a sviluppare il proprio mondo con la crescente soddisfazione per i risultati ottenuti bilanciata dall'ansia del diffondersi dei fantasmi. Ci sono poi le tessere speciali cimiteri e castelli che renderanno ancora più complessa la vostra missione, mentre i segugi vi aiuteranno a conquistare punti... tuttavia si tratta di aggiunte che potrete integrare a piacimento perché Nebbie su Carcassonne può essere giocato a sei diversi livelli di difficoltà, trasformandosi lentamente da un passatempo familiare a una sfida impegnativa.

Anche in questa versione cooperativa, Carcassonne mantiene inalterati tutti gli elementi che lo hanno reso un successo, prima tra tutte l'estrema semplicità. Durante il proprio turno non si deve fare altro che girare una tessera e trovarle il miglior piazzamento... una singola decisione che in realtà nasconde una certa profondità strategica.

IGN

Provare a chiudere una zona nebbiosa è utile, ma se poi non escono le caselle nebbia giuste si rischia solo di aumentare il numero dei fantasmi. Allo stesso tempo è corretto concentrarsi sul finire la città e le strade per fare punti... l’unica soluzione è discutere tutti insieme ogni opzione e decidere quanto rischiare. È proprio da questa costante interazione dei giocatori che il gioco trae la sua forza! E vi assicuriamo che di chiacchiere ce ne saranno tantissime.

Facilissimo da spiegare, Nebbie su Carcassonne ha il pregio di conquistare subito i più piccoli grazie al tema "fantasmoso", ma di essere avvincente anche per i più grandi, soprattutto se sono digiuni di boardgame moderni. Inoltre, la sua natura cooperativa elimina le tensioni e i malumori dei giochi competitivi, spingendo a voler fare sempre una nuova partita anche se si finisce per essere sconfitti.

IGN

Consigliatissimo per i pomeriggi gioco dei giorni di feste e per ravvivare ogni serata invernale, Nebbie su Carcassonne è uno dei regali che dovreste seriamente tenere in considerazione per questo Natale.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Giochi Uniti

- Ingombro scatola: Basso

- Tempo necessario a preparare il gioco: 1 minuto

- Tempo necessario a spiegare le regole: 5 minuti

- Lunghezza manuale: 12 pagine

- Complessità: Molto semplice

- Giocatori: 1-5



Può piacere a chi…

… vuole un gioco semplice e immediato, capace di coinvolgere chiunque e di qualunque età



Potrebbe deludere chi…

… predilige meccaniche complesse e vuole turni di gioco pieni di diverse opzioni e scelte



Mi è piaciuto. E poi?

In questo caso il consiglio è obbligatorio e alquanto scontato... Carcassonne. La versione originale e competitiva non ha fantasmi da tenere collettivamente sotto controllo, ma vi mette in sfida con chi si aggiudica le aree "completate" più grandi. Sfide veloci, tanta interazione, urla di gioia e risate. Inoltre, le numerose espansioni disponibili nei negozi riescono a trasformare un titolo di base molto semplice, in un vero e proprio mondo pieno di opzioni.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!