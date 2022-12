Exceed Street Fighter, il picchiaduro più famoso dei videogiochi... racchiuso un mazzo di carte

La vittoria non deriva più dai riflessi o l'abilità nell'eseguire le mosse speciali, ma dalla capacità di pianificare una strategia di attacco , intuendo come anticipare le azioni dell'avversario, capendo quando raccogliere le forze e decidendo quando passare all'offensiva.

Il risultato sono sfide che, pur prive del fattore adrenalina dell'originale, risultano comunque tese ed emozionanti.

IGN

Il sistema di combattimento Exceed nasce nel 2016 e nel corso degli anni ne sono state prodotte tante versioni, alcune con personaggi originali, altre dedicate a videogame come BlazBlue e Shovel Knight, ma la versione Street Fighter è forse quella più rappresentativa e il cofanetto contenente quattro personaggi (Ryu, Zangief, Akuma e Sagat) è il modo migliore per lanciarsi in questa esperienza.

Tra le mani non stringerete un joystick, ma 5-7 carte pescate da un mazzo di 30; quest'ultimo composto per circa metà da attacchi e difese comuni a tutti i personaggi, mentre le restanti carte (attacchi speciali e ultra) saranno specifiche del combattente scelto.

Lo scontro si svolge su un campo di battaglia formato da un riga di nove caselle e durante il proprio turno sarà possibile eseguire un'azione tra quelle disponibili. La maggior parte serve per modificare/gestire la vostra mano di carte, per spostarsi nell'arena o per attivare delle abilità speciali. Se invece si decide di attaccare, entrambi gli sfidanti giocheranno una carta coperta e le sveleranno contemporaneamente.

IGN

Ogni colpo è composto da diverse statistiche come i danni causati, il fattore difesa (per evitare di rimanere storditi), il raggio d'azione (a quante caselle deve trovarsi il bersaglio per essere efficace) e, forse la più importante, la velocità d'attacco; infatti quest'ultimo determina chi colpisce per primo e, se i danni inflitti sono superiori al valore guardia sulla carta del difensore, si cancella la mossa dell'avversario.

Le regole prevedono anche l'esecuzione di mosse potenziate EX (scartando due carte uguali), la possibilità di caricare una barra Gauge ogni volta che un attacco va a segno (utile per eseguire mosse speciali) e il potenziamento del proprio combattente. In generale si tratta di un regolamento semplice da spiegare e per questo abbordabile anche da chi ha poca esperienza di boardgame.

Turno dopo turno, i due avversari si scambiano colpi spostandosi nell'arena mentre si strattonano e si spingono, in una credibile versione da tavolo del videogioco originale. Exceed Street Fighter richiede non solo una furba gestione delle carte, ma anche una buona conoscenza delle potenzialità del vostro personaggio. Alcuni saranno efficaci a distanza, altri caricheranno la Gauge più velocemente, altri ancora sono buoni difensori... per vincere bisogna capire l'avversario e sfruttare l'unicità del proprio personaggio.

IGN

Eliminare il fattore "abilità manuale" del videogioco rende gli scontri un teso duello strategico, fatto di bluff e contrattacchi abbordabile anche a chi non è mai riuscito a eseguire un Final Atomic Buster con Zangief. Ci penseranno poi l'immaginazione e l'entusiasmo a compensare la mancanza di azione; dopo un paio di turni vi verrà naturale gridare i nomi delle mosse speciali che giocherete.

Exceed Street Fighter è un must per tutti gli appassionati di picchiaduro, non solo per aggiungere un pezzo alla collezione, ma anche per vivere un po' di sano divertimento analogico e scoprire di più sul cuore tattico alla base di questo genere di videogame, spesso classificati erroneamente come semplici "Button Masher", e chissà... magari così migliorerete anche il vostro stile di combattimento e vincerete il primo torneo online.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Studio Supernova

- Ingombro scatola: Basso

- Tempo necessario a preparare il gioco: 2 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 6 minuti

- Complessità: Molto semplice

- Giocatori: 2



Può piacere a chi…

… ama i giochi di carte a due e, ovviamente, agli appassionati di picchiaduro



Potrebbe deludere chi…

… vuole coinvolgere al tavolo più giocatori ed è in cerca una simulazione più realistica degli scontri fisici



Mi è piaciuto. E poi?

Che ne dite di rimanere in tema con un altro gioco da tavolo che cerca di emulare un genere di videogame? Pixel Tactics Legends riprende le atmosfere dei giochi di strategia a turni giapponesi dell'era 16 bit e li trasforma in un gioco di carte a due in cui dovrete reclutare eroi e schierarli su un campo di battaglia composto da una griglia di 3x3.

La particolarità è che ogni carta personaggio ha abilità diverse in base a come viene schierata o utilizzata (usata come leader, messa nelle retrovie, usata come attacco speciale, etc). Con oltre 150 carte-personaggio diverse Pixel Tactics Legends assicura sfide sempre diverse e avvincenti.

