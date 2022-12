Scooby-Doo e i suoi amici diventano protagonisti di un avvincente gioco da tavolo

I personaggi della serie a cartoni animati concepita da Hanna-Barbera sono tra i pochi in grado di coinvolgere l'intera famiglia: quale migliore occasione delle vacanze natalizie per divertirsi alle prese con un avvincente gioco da tavolo dedicato a Scooby e i suoi amici?

Come da tradizione Fred, Daphne, Velma, Shaggy e Scooby sono alle prese con un mostro che terrorizza la città: l'unico modo per fermarlo è costruire delle trappole, evitando che nel frattempo si diffonda il panico sulla mappa.

IGN

All'inizio di ogni turno i giocatori, che interpretano gli eroi del cartoon, pescano due carte azione e ne scelgono una da tenere. Sulla carta è presente un valore iniziativa, il numero di caselle di cui si può muovere e, a volte, un effetto speciale. Tutti rivelano la carta scelta contemporaneamente e a queste si aggiunge quella del movimento del mostro pescata a caso da un apposito mazzo. Anche su quest'ultima è presente il valore l'iniziativa, la direzione in cui si sposta e una possibile azione speciale.

A questo punto giocatori e mostro agiscono secondo l'ordine d'iniziativa. Spostandosi sulla mappa gli eroi potranno raggiungere varie caselle in cui è possibile eseguire l'azione a esse legata, come recuperare i pezzi necessari a costruire le trappole, eliminare i segnalini "luogo infestato" (se ce ne sono tre sulla mappa gli eroi perdono), recuperare i visitatori spaventati, rimuovere i segnalini mostro (se la scorta di quest'ultimi finisce il nemico vince) e recuperare la carte azioni perse per via degli spaventosi incontri con la creatura (anche in questo caso si perde se non ci sono più carte azione da pescare).

IGN

Scooby-Doo: Il Gioco da Tavolo non solo riesce a essere avvincente per grandi e piccoli, ma cattura anche alla perfezione l'atmosfera della serie a cui è ispirato. Le frenetiche corse degli eroi, i mostri che spaventano, la possibilità di guidare la Mystery Machine per raggiungere ogni area della mappa... sembra davvero di vivere un cartone animato di Scooby! Sensazione rafforzata dalle spettacolari miniature, dai classici disegni e dal suggestivo tabellone.

Inoltre giocando tutti dalla stessa parte nel tentativo di sconfiggere il gioco, non si creano mai malcontenti al tavolo anche in presenza di giovani giocatori molto competitivi! Se temete che sia un prodotto troppo "per bambini" sappiate che in realtà si dimostra interessante anche per gli appassionati di boardgame: spesso, infatti, i giochi cooperativi usano una meccanica "prima succedono cose brutte e poi agisce il giocatore" forzando i partecipanti a una continua corsa a sistemare problemi... qui il sistema d'iniziativa permette di sapere quando agirà il mostro e quali saranno le sue azioni, così che si possa discutere al tavolo il modo migliore per tenergli testa ed escogitare un piano d'azione.

IGN

"Io costruisco la trappola, qualcuno può andare a recuperare i visitatori?", "Rigenero un po’ di carte azione perché stanno finendo, ma ho bisogno che qualcuno venga a prendermi con la Mystery Machine"... c'è tanto da discutere al tavolo e riuscire a coordinarsi al meglio è proprio l'aspetto divertente del gioco.

Se poi continuate a trovarlo troppo semplice, nella scatola ci sono tre mostri diversi da affrontare e tre livelli di difficoltà (facile, medio e difficile), così che anche i più smaliziati possano trovare una degna sfida. Che siate fan o meno di Scooby poco importa... per questo è un titolo perfetto per divertenti serate di gioco in famiglia e un regalo originale per queste festività!



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: Asmodee Italia

- Ingombro scatola: Medio

- Tempo necessario a preparare il gioco: 6 minuti

- Tempo necessario a spiegare le regole: 8 minuti

- Lunghezza manuale: 8 pagine

- Complessità: Medio-bassa

- Giocatori: 1-5



Può piacere a chi…

… cerca un gioco per tutta la famiglia... ma con una meccanica comunque avvincente



Potrebbe deludere chi…

… vuole semplicità assoluta o cerca titoli complessi inadatti ai più giovani



Mi è piaciuto. E poi?

Restiamo nell'ambito di serie televisive che uniscono varie generazioni con il gioco da tavolo di Wacky Races (conosciuto anche come: La corsa più pazza del mondo).

IGN

Ovviamente si tratta di una gara in cui fino a sei giocatori si sfidano lungo un percorso generato casualmente. Per spostarsi si giocano delle carte terreno e a volte si usano le abilità speciali del proprio personaggio. Dopo ogni movimento di un giocatore si spostano i "mitici" Dick Dastardly e il cane Muttley che possono generare carte trappola in grado di cambiare l'esito della partita.

Wacky Races è un gioco molto meno impegnativo di Scooby-doo e quindi più adatto se si cerca qualcosa di estremamente leggero, ma comunque divertente.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!