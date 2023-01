Cold Case, un gioco da tavolo imperdibile per gli amanti delle serie investigative

Non aspettatevi nulla di un boardgame tradizionale all'interno della sottile scatola di questo "gioco": non ci sono carte, pedine o tabelloni , ma solo una cartellina e una lettera di presentazione. Quanto basta per proiettarvi in una delle esperienze investigative più soddisfacente di sempre .

Il vostro compito è semplice, spulciare i documenti all'interno del faldone alla ricerca d'indizi, incongruenze e piste che vi portino a fare luce su un caso di omicidio del 1988 archiviato come insoluto.

IGN

I vostri strumenti di lavoro? Curate riproduzioni di documenti, lettere, volantini, foto, ritagli di giornale, rapporti della polizia, esattamente come quelli che avrebbe un vero detective. Nell'esatto momento in cui aprirete la cartellina non potrete fare a meno di sentirvi come il protagonista della vostra serie crime preferita e, quando leggerete il rapporto della scientifica prima di addormentarvi, allora la vostra metamorfosi in vero investigatore sarà completata.

Il punto di forza di questa esperienza sta nella cura con cui sono realizzati i documenti e nel fatto che sia nei testi che nella riproduzione fisica sembrano assolutamente reali. Un esempio per capire meglio? Ogni elemento è stampato su una tipologia di carta diversa, così che, anche a livello tattile, sembri tutto vero. Cold Case è in qualche modo il punto d'incontro perfetto tra il romanzo e il gioco, un'esperienza poliziesca interattiva da affrontare da soli o in compagnia.

IGN

Analizzare in solitaria i resoconti garantisce l'atmosfera tipica dei film in cui il vecchio detective si fissa a voler risolvere il caso che lo impegna da una vita... ma anche condividere l'investigazione con altre persone ha un fascino tutto speciale. Che sia un lavoro di coppia o il frutto di un lavoro di squadra, trovarsi a discutere sulle possibili ipotesi raffrontando teorie e scambiandosi scoperte è un'emozione tutta speciale.

Alla fine sarà un sito Internet a giudicare la precisione del vostro lavoro, ma come in ogni giallo che si rispetti, l'emozione più grande sarà quella del viaggio e non tanto il risultato dell'arrivo. Imperdibile per ogni amante di crime e mistery, è fortemente consigliato anche a chi cerca qualcosa d'immersivo come un romanzo, ma coinvolgente come un gioco da tavolo... e tutto questo a un prezzo intorno ai 10 euro.



SCHEDA TECNICA

- Edizione italiana: ThinkFun

- Ingombro scatola: Basso

- Tempo necessario a preparare il gioco: 1 minuto

- Tempo necessario a spiegare le regole: 1 minuto

- Giocatori: 1+



Può piacere a chi…

… ama i libri gialli o le serie crime e adora risolvere misteri, in compagnia o da solo



Potrebbe deludere chi…

… cerca un gioco di società più tradizionale



Mi è piaciuto. E poi?

In questo caso non possiamo fare altro che suggerirvi la nostra lista dei migliori giochi d'investigazione, così che possiate trovare altri casi da risolvere da soli o con i vostri amici.