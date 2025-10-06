Marvel Cosmic Invasion, gli eroi della Casa delle Idee contro una nuova minaccia

Dotemu e Tribute Games propongono un nuovo videogame dedicato ai personaggi Marvel: picchiaduro a scorrimento che fa l'occhiolino ai classici del genere
© Ufficio stampa
Tra i videogiochi più attesi da chi ama i supereroi c'è certamente Marvel Cosmic Invasion, il nuovo picchiaduro a scorrimento realizzato a quattro mani dalla coppia Dotemu e Tribute Games, un binomio che ha già funzionato alla grande con altri "beat 'em up" ispirati ai classici del passato. In vista dell'imminente Steam Next Fest, l'editore francese ha condiviso una demo della nuova avventura dei personaggi Marvel.
L'evento Steam Next Fest, in programma dal 13 al 20 ottobre, è stato anticipato da una piccola ma gustosa anticipazione dell'attesissimo Marvel Cosmic Invasion, picchiaduro a scorrimento orizzontale che rende omaggio ai grandi classici del genere ed è sviluppato dallo studio che padroneggia ormai con una certa maestria la pixel art e i principi meccanici di alcuni classici dell'epoca arcade e prime console domestiche: non a caso, si tratta degli autori di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, il beat'em up del 2022 ispirato alle celebri Tartarughe Ninja.
Marvel Cosmic Invasion è, come detto, un picchiaduro beat'em up tradizionale: nei panni di una coppia di supereroi, scelta tra un roster di quindici personaggi appartenenti all'universo Marvel, si devono percorrere scenari su scenari e combattere orde di nemici che minacciano l'intera galassia. Tra gli eroi che potrete gestire su schermo ci sono Wolverine, Capitan America, l'Uomo Ragno, ma anche Venom e Phyla-Vell: il punto chiave dell'azione sta nella combinazione tra i poteri dei personaggi che sceglierete.
I due eroi scelti possono essere infatti alternati a piacimento durante gli scontri, ma non solo: variando le combinazioni di tasti utilizzata per chiamare l'alleato si può scegliere di mantenere il personaggio attivo in prima linea e far arrivare il partner per un assist temporaneo, prolungando le combo in maniera creativa o risolvendo situazioni altrimenti compromesse con devastanti attacchi ad area.
Tempesta, per esempio, può effettuare attacchi devastanti e lanciare in aria gruppi di nemici con dei tornado, mentre richiamando al momento giusto l'Uomo Ragno potrete intrappolare un avversario particolarmente rognoso in una ragnatela: sperimentare le varie combinazioni di poteri è il cuore dell'azione di Marvel Cosmic Invasion.
Un altro elemento ereditato dai picchiaduro beat'em up tradizionali è la possibilità di giocare assieme ad altri giocatori, che possono unirsi e abbandonare la partita a piacere (con l'esperienza di gioco si adatta automaticamente) sia in locale, sia con matchmaking online. Il titolo, che arriverà a fine anno su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo, supporta fino a quattro giocatori contemporaneamente: certo, sullo schermo la situazione può diventare un po' caotica, ma anche questo fa parte del gioco.
Già da questa versione dimostrativa sembra chiaro come la direzione artistica si stia muovendo nella giusta direzione per bilanciare l'azione multigiocatore ricca di effetti speciali con una buona leggibilità di ciò che accade. Anche in questo caso Tribute Games mostra un'ottima padronanza dello stile grafico scelto per la sua reinterpretazione dei fumetti della Casa delle Idee, che cerca di dare vita ai tratti dei più classici di Marvel. Completano il quadro le battute dei personaggi scelti, che si adattano ai caratteri ormai notissimi al grande pubblico.
