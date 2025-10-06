Marvel Cosmic Invasion, gli eroi della Casa delle Idee contro una nuova minaccia

Un altro elemento ereditato dai picchiaduro beat'em up tradizionali è la possibilità di giocare assieme ad altri giocatori, che possono unirsi e abbandonare la partita a piacere (con l'esperienza di gioco si adatta automaticamente) sia in locale, sia con matchmaking online. Il titolo, che arriverà a fine anno su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo, supporta fino a quattro giocatori contemporaneamente: certo, sullo schermo la situazione può diventare un po' caotica, ma anche questo fa parte del gioco.