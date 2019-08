Dragon Ball Z: Kakarot, il manga di Toriyama in una storia da videogiocare

COS'È Dragon Ball Z: Kakarot è un gioco di ruolo dalle tinte action che racconta tutti gli eventi del cartone animato Dragon Ball Z, dall'arrivo di Raditz sulla Terra fino alla saga degli Androidi e all'arrivo di Cell. I giocatori sono chiamati a controllare Goku e altri eroi dell'universo di Dragon Ball come Piccolo e Gohan rivivendo i momenti più iconici della serie, con la possibilità di esplorare il mondo circostante e di completare una miriade di attività secondarie per la progressione del personaggio. Sarà possibile andare a pesca, procacciarsi da mangiare e accedere a missioni secondarie che permetteranno di sbloccare nuovi poteri e livelli d'esperienza coi quali diventare sempre più forti, così da affrontare la minaccia successiva. Durante i combattimenti, è possibile sfruttare l'aiuto di personaggi comprimari come Krillin e Yamcha , che aiuteranno Goku nelle sfide più ostiche distraendo l'avversario o attaccandolo creando combo estremamente distruttive.

COSA ABBIAMO PROVATOA Colonia abbiamo messo le mani su una nuova build che includeva il personaggio di Gohan Super Saiyan 2 nella lotta finale contro Perfect Cell, qui rappresentato sotto forma di boss finale.



Il combattimento prevedeva diverse fasi speciali, durante i quali Cell cambiava pattern di combattimento e tecniche d'attacco, rappresentando un piacevole diversivo dalla routine delle lotte che vedono l'uso di un tasto per i colpi corpo a corpo, un altro tasto per gli attacchi energetici e un menu speciale per le tecniche più potenti, come l'iconica Onda Energetica. In qualsiasi momento è possibile difendersi effettuando una proiezione, che evita l'attacco avversario teletrasportandosi brevemente in un'altra posizione, e con la più semplice parata.



Al termine del combattimento, abbiamo assistito a una scena che replica l'epilogo dello scontro così come abbiamo imparato a conoscerlo nella serie TV, con l'iconica super mossa lanciata da Gohan insieme a suo padre: un chiaro esempio della cura riposta da parte di Bandai Namco per trasformare Dragon Ball Z: Kakarot in un'avventura interattiva capace di narrare la storia di uno dei guerrieri più amati di sempre.