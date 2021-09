Call of Duty: Vanguard, nuovi dettagli sul multiplayer

Mancano poco meno di due mesi al lancio del nuovo Call of Duty: Vanguard , previsto per il 5 novembre , e il team di sviluppo Sledgehammer Games ha deciso di mostrare in anteprima parte del multiplayer del gioco in un evento durato circa mezzora.

Se alcune delle caratteristiche erano già note, come la possibilità di far fuoco alla cieca da dietro a un riparo o lo sfruttamento delle coperture per stabilizzare l’arma, più sorprendente è stato apprendere che l’utilizzo di particolari tipi di proiettile influisce sulle partite in modo importante. Non si tratta solo di variare il tipo di danno, specialmente sulle ambientazioni, o la resa delle armi in combattimento: per esempio, adottando proiettili supersonici è possibile nascondersi sulla minimappa nemica, mentre il fucile a pompa potrà contare anche su munizioni efficaci dalla lunga distanza.

Con il ritorno delle “Competenze” relative alle armi, il giocatore potrà attivare abilità come quella di poter sparare durante uno scatto, o ottenere vantaggi tattici collegando le abilità a specifiche tipologie di armi. Insomma, queste e altre caratteristiche che andremo a scoprire dal 5 novembre (o con la beta che parte dal 10 settembre, disponibile per chi ha prenotato il gioco su PlayStation), Sledgehammer prova a imprimere al gioco una svolta più tattica, pur non azzardandosi ad abbandonare l’approccio arcade che ha fatto la fortuna della serie.

IGN

Per accogliere e soddisfare giocatori diversi, gli sviluppatori hanno pensato di creare tre lobby differenti (Blitz, Tattico, Assalto), che servono a smistare i giocatori in modalità in grado di ospitare un numero specifico di utenti. Per esempio, le partite che partono da Tattico offriranno scontri 6 contro 6 che rispecchiano la natura classica del PvP, mentre playlist che possono ospitare tra i 20 e i 28 giocatori sono dedicati a chi sceglie Assalto, fino a i 28-48 partecipanti delle modalità Blitz. Insomma, partendo dalle proprie preferenze in termini di ritmo, si potrà fin dall’inizio decidere che tipo di playlist giocare, senza correre rischi di trovarsi in situazioni sgradite.

IGN

Le mappe ideate da Sledgehammer Games abbandoneranno, tra l’altro, la conformazione “a tre corsie” e offriranno più percorsi da attraversare ad armi spianate, grazie anche alla possibilità di distruggere tatticamente porzioni delle ambientazioni per aprire nuove strade. Si possono distruggere botole di legno e perfino lucernai, a tutto vantaggio dell’espansione verticale dello scontro. In tutto troveremo venti mappe, di cui sedici dedicate alle modalità classiche e quattro arene già viste nella versione alpha della modalità Collina dei Campioni.

IGN

Infine, non poteva ovviamente essere trascurato l’importantissimo Warzone: la modalità Battle Royale di Call of Duty lascerà gli anni Ottanta per trasferirsi anch’essa, come il resto del gioco, nel periodo della seconda guerra mondiale. Addio quindi anche a Verdansk ’84, per abbracciare una nuova mappa chiamata Pacific su cui Raven Software ha organizzato uno scenario di dimensioni comparabili a quelle di Verdansk ’84, ma che rappresenta uno stacco netto rispetto all’apprezzatissimo scenario giocato finora. A partire dall’estetica, che abbandona il grigiume sovietico per proporre vaste aree immerse nel verde, alla conformazione degli spazi di gioco, privo di grattacieli ed edifici multipiano e quindi meno legato alla verticalità.

IGN

Scopriremo di più su Warzone in un evento specifico, intanto ricordiamo che Activision ha organizzato due lunghi weekend di beta per provare il multiplayer di Call of Duty: Vanguard: il primo, a partire dalle 19 del 10 settembre, sarà dedicato ai possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 che hanno prenotato il gioco. Dal 16 settembre invece la beta sarà aperta a tutti i giocatori, ma non è chiaro in questo momento se saranno imposte delle limitazioni: lo scopriremo nei prossimi giorni.

