Usa, wrestler si fa mettere ko e realizza il sogno del compagno di classe malato

Jacob Meister è liceale membro della squadra di wrestling dell'istituto di Bradford, in Pennsylvania. A causa della paralisi cerebrale che lo affligge, però, non ha mai potuto prendere parte a un incontro. Il suo sogno si è finalmente avverato grazie a Dillon Keane, un altro giovane wrestler che si è offerto di "combattere" con Jacob: il video dell'incontro è stato filmato dalla fidanzata di Keane e postato su Twitter, dove è dubito diventato mirale.



Si vede Jacob immobilizzare a terra l'avversario e poi essere dichiarato vincitore dall'arbitro fra gli applausi del pubblico. "Questo match ha significato davvero molto per noi. Il protagonista del video non è un bambino con disabilità, ma una squadra intera con un cuore enorme", ha commentato la madre del ragazzo ai media locali. "La disabilità non ha mai definito mio figlio Jake. E il fatto che sia diverso non significa che conti di meno. Lui non solo ammira i suoi compagni di squadra, ma li considera suoi amici".