Usa, pazza per il Natale: ragazza spende più di 8mila euro per le decorazioni

La 32enne Heather Shayne ha una vera e propria passione per il Natale tanto da aver spese più di 8mila euro in decorazioni. Tutti gli oggetti che la ragazza americana ha acquistato hanno addobbato una intera stanza della sua casa. Renne, pupazzi di neve, fiocchi e babbi Natale adornano le pareti del locale che rimane inalterato durante tutto l'anno.



Sono più di 1200 i pezzi racchiusi nella stanza che è diventata negli anni un vero e proprio museo dedicato al 25 dicembre. Heather ha confessato di passare la maggior parte dei suoi weekend alla ricerca di addobbi nelle fiere di paese o nelle aste su internet. Di certo il suo amore per il Natale le sta costando un bel po' di soldi.