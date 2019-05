Usa, giovane calciatore entusiasma la folla segnando una rete con il sedere

Anche una normale partita di calcio fra liceali, per quanto nel contesto di un torneo agonistico, può regalare sorprese inaspettate. Come la rete messa a segno dal giovane Caleb Dokter, che cogliendo l'assist in calcio d'angolo del compagno ha infilato la palla in rete con il sedere. Un'impresa non così semplice come si potrebbe pensare, eseguita con un ottimo tempismo e che si è sommata alle reti con cui la sua squadra ha dominato la partita, conclusasi poi 10-0. Un vero e proprio colpo di classe.