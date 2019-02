Usa, donna di 103 anni diventa ranger per il Parco nazionale del Grand Canyon

È una ranger più vecchia del parco stesso. Rose Torphy era in vacanza al Parco nazionale del Grand Canyon in Arizona, quando si è fermata nel negozio di souvenir. "Ho iniziato a parlare con la gente in merito al programma junior ranger per insegnare ai bambini a proteggere il Canyon", ha spiegato l'anziana. "I miei genitori mi hanno insegnato a prendermi cura della terra, ma non tutti i bambini hanno avuto questa fortuna. Perciò ho deciso di unirmi a loro, per insegnarglielo".



Rose è madre di tre figli, nonna di nove nipoti, bisnonna di diciotto e bis-bis-bisnonna di altri dieci, e spera che il parco possa essere sempre salvaguardato in modo che anche i suoi pro-pro-pronipoti possano visitarlo un giorno.