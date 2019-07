Usa, bimbo sale sul nastro trasportatore in aeroporto e si ferisce gravemente una mano

Un bambino si è intrufolato su un nastro trasportatore in movimento all'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson rimediando gravi contusioni, secondo un rapporto del Dipartimento di polizia di Atlanta.



Questo filmato di sorveglianza, fornito dall'aeroporto stesso, mostra Lorenzo Lopez, due anni, che sale sul nastro trasportatore e scompare alla vista. Una donna in fila attira l'attenzione degli operatori, uno dei quali ferma il macchinario e controlla nell'apertura mentre altri dipendenti si radunano in zona per capire cosa stia succedendo.



Nel frattempo la "corsa" di Lorenzo continua e una seconda telecamera lo riprende quando cerca di arrampicarsi sui bagagli e muoversi in direzione opposta rispetto al nastro trasportatore. Finalmente il bambino arriva nell'area bagagli, dove viene notato e soccorso da alcuni agenti.



La madre del piccolo, Edith Vega, ha raccontato di aver perso di vista il figlio per un attimo mentre stampava le carte di imbarco. Il rapporto della polizia ha riferito che il bambino si è ferito in modo grave alla mano destra riportando lividi e contusioni: le ferite sono state dapprima curate dal Dipartimento di soccorso antincendio di Atlanta, poi Lorenzo è stato portato al vicino ospedale pediatrico Scottish Rite.