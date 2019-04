Texas, studentesse universitarie improvvisano ballo in aeroporto

Hanno improvvisato un ballo in aeroporto per ingannare il tempo. Sono le ragazze della squadra di danza della "Tarleton State University", che hanno dato vita a una coreografia al "William Hobby" di Houston, in Texas, durante le 10 ore di attesa.



La performance, molto gradita dai presenti, è stata subito condivisa in rete da una spettatrice. La ragazza ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter e ha scritto: "Grazie alle ballerine della Tarleton State dance per aver reso le nostre 10 ore di attesa migliori".