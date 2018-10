Unicef lancia un contest di fumetti contro la violenza nelle scuole per sconfiggere Silenzio

In collaborazione con il Comics Uniting Nations, l’Unicef ha deciso di organizzare un concorso che vede i bambini e gli adolescenti protagonisti per aiutarli a porre fine alla violenza nelle scuole. Silenzio , il nome del cattivo, è un personaggio con poteri soprannaturali che impedisce ai giovani di parlare contro i maltrattamenti, e i ragazzi dovranno presentare al contest ideato un loro supereroe che lo sconfiggerà.

"Non ci dovrebbe essere spazio per Silenzio quando si tratta della sicurezza dei bambini", ha dichiarato Paloma Escudero, Direttrice della Comunicazione dell’UNICEF. "Con questo contest creativo, speriamo di portare i bambini, gli insegnanti, le famiglie e le comunità a parlare e sconfiggere Silenzio". Il contest ha l’obiettivo di incoraggiare gli studenti a prendere parte alla campagna globale di Unicef #ENDviolence, avviando un’azione concreta per porre rimedio alle angherie nelle scuole con un mezzo creativo come un fumetto.