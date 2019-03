Tokyo, lo spettacolo della fioritura dei ciliegi di notte

Si chiama "Sakura" e, in Giappone, indica la fioritura dei ciliegi. I giardini di Tokyo sono stati illuminati, durante la notte, per celebrare l'evento più atteso della primavera. Gli alberi in fiore sono stati evidenziati da numerose luci che hanno colorato di rosa il cielo della città.



Ogni anno, sono tantissimi i turisti che visitano il Giappone per ammirare la spettacolare fioritura dei ciliegi dai piccoli fiori rosa. Ma restano molti anche i giapponesi che si fanno coinvolgere dallo spettacolo. Diverse persone hanno deciso di godersi la magia della serata da piccole barche lungo il fiume Sumida. Il corso d'acqua, che bagna la città di Tokyo, per un tratto è incorniciato dagli splendidi alberi rosa.