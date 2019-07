"Non appena ha iniziato a cantare mi è venuta la pelle d'oca. Ero completamente sbalordita. Non potevo credere che un uomo di così tanto talento non potesse sfruttarlo. Non immaginavo che il video sarebbe diventato virale. È successo tutto così velocemente per lui”, ha raccontato Kim Davies, l'autrice del video, in un'intervista alla BBC.



Menzi Mngoma si è trovato costretto a lavorare come autista di Uber per sostenere la sua giovane famiglia e per mancanza di opportunità nel paese per cantanti come lui. Ora, però, il giovane sudafricano ha cambiato vita. Ha fatto un provino per Cape Town Opera, sta registrando un singolo e si esibirà al Concorso Internazionale di canto lirico Voices of South Africa.



"Andrò anche a Los Angeles per partecipare ad un talent show. Mi sento una persona speciale e non più un semplice guidatore Uber. E' tutto così bello", ha raccontato Mngoma che ha finalmente visto il suo sogno avverarsi.