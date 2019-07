Stella McCartney: "Meglio non lavare i vestiti in lavatrice"

E' giusto lavare i vestiti? A scatenare il dibattito è Stella McCartney, stilista britannica. La figlia dell'ex Beatles Paul ha rilasciato alcune dichiarazioni al periodico inglese Observer che hanno fatto il giro dei social: "Di fondo vale una regola ossia se non devi assolutamente lavare una cosa, non lavarla ". McCartney si batte da anni contro l'uso eccessivo della lavatrice, sia per allungare la durata degli indumenti che per evitare pericolosi impatti sull'ambiente.

La stilista ha raccontato di aver raccolto il suggerimento di non lavare gli abiti quando, giovanissima, lavorava presso i sarti londinesi di Savile Row . L'invito di Stella ha colpito numerosi lettori britannici. "Ogni volta che laviamo i nostri indumenti, mettiamo in circolazione nell'ambiente oltre nove milioni di microfibre di plastica " ha confermato alla Bbc Laura Diaz Sanchez, responsabile dell'associazione ambientalista olandese "Plastic Soup Foundation". Diaz Sanchez consiglia di utilizzare detersivi liquidi che rilasciano meno fibre.

Un discorso a parte va fatto per i jeans. Per alcuni esperti non andrebbero lavati del tutto. Sarah Clayton, della ong ambientale Wrap, consiglia di esporli all'aria: "Se hanno una macchia si può tentare di pulirli con l'acqua piuttosto che lavare l'intero indumento". D'altronde l'amministratore delegato di Levi's, Chip Bergh, nel maggio del 2014 dichiarò di non aver mai lavato i jeans che stava indossando in quel momento. E nel marzo di quest'anno ha detto alla Cnn di non averlo ancora fatto...