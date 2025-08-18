Spopola la mania del ciuccio per adulti: tra i fan anche Neymar e (in passato) Justin Bieber

Il calciatore brasiliano, in passato, si era scattato dei selfie con un ciuccio in bocca. E in assenza di uno vero, ha scelto di mimarlo: nell'agosto del 2018, quando era in forza al Psg, dopo aver segnato contro il Caen si è portato il dito alla bocca come esultanza. Non è tuttavia l'unico giocatore ad aver usato il ciuccio: Carlos Tevez, ad esempio, lo ha portato più volte su un campo da calcio, non solo ai tempi del Manchester United. In Italia, quando giocava alla Juventus, l'argentino ha festeggiato la rete negli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (febbraio 2015) mettendosi in bocca un ciuccio, nascosto nei pantaloncini ed estratto appositamente durante l'esultanza. Lo aveva già fatto qualche mese prima (settembre 2014) in occasione della rete contro il Milan, come dedica per il figlio Lito.