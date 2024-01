Guinness World Records, in Sicilia il cannolo più lungo del mondo: oltre 21 metri

Estate è anche tempo di sagre di piatti tipici e... imprese da guinness a tavola. Così a San Giovanni Teatino (Chieti) la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, ha preparato e cucinato sulla brace l'arrosticino più lungo del mondo. "Si tratta di un record assoluto, poco meno di 13 metri di carne e 15 metri di ceppo", comunicano gli organizzatori della serata in piazza San Rocco durante l'evento "San Giovanni in festa". Per la precisione il simbolo culinario dell'Abruzzo è stato preparato, nel rispetto della tradizione, con 12,80 metri di carne di pecora, infilzata in un ceppo lungo 15 metri. Inoltre, "è stato cucinato longitudinalmente sulla nostra canalina e, cotto al punto giusto, è stato mangiato dai presenti", precisa la Pro Loco, che conclude: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa magnifica impresa".